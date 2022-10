Porsche pourrait travailler sur un VUS électrique à trois rangées

Ce modèle serait positionné au-dessus du Cayenne dans la gamme de la marque

Des descriptions de ce modèle laissent penser qu’il pourrait être mi-berline, mi-VUS

Ce modèle pourrait arriver sur le marché Nord-Américain dès 2026

Porsche tente d’élargir ses horizons avec de nouveaux modèles électriques, dont l’un pourrait être un grand VUS à trois rangées qui serait positionné au-dessus du Cayenne.

Dans une entrevue accordée à Autonews, quelques concessionnaires Porsche américains ont fait allusion à ce possible modèle qui pourrait arriver dès 2026.

Destiné au marché américain, ce VUS au nom de code K1 sera apparemment très différent des modèles passés et présents de Porsche.

Selon certains des concessionnaires qui l’ont vu en avant-première, le K1 pourrait présenter un design racé avec une partie arrière droite. En outre, il semble que ce modèle pourrait mélanger des éléments de berlines et de VUS, comme cela devient de plus en plus courant dans l’industrie.

Bien qu’il n’en ait pas beaucoup parlé, Porsche affirme que ce modèle bénéficiera de certaines des nouvelles technologies présentées sur le concept Mission R de l’année dernière.

Cela signifie que le grand VUS pourrait être alimenté par des moteurs refroidis à l’huile et une architecture de batterie de 920 volts, ce qui appuie les affirmations du PDG de la marque selon lesquelles ce modèle serait « très sportif » malgré sa taille.

Comme son prix devrait être supérieur à celui du Cayenne existant, le K1 sera un pilier de la stratégie de la marque visant à occuper des segments de marché à marge encore plus élevée qu’actuellement.

L’année dernière, Porsche a dévoilé plusieurs concepts, dont une sorte de minifourgonnette. Ce dernier pourrait être la source d’inspiration du modèle à venir, mais le constructeur automobile a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de construire une minifourgonnette de quelque sorte que ce soit, ce qui signifie qu’il est peu probable que le K1 ressemble à ce concept.

Les années à venir révéleront plus de détails sur ce modèle et sur la stratégie de Porsche pour l’avenir, puisque le VUS à trois rangées pourrait arriver sur le marché dans un peu plus de trois ans seulement.

