Porsche lance des versions du Macan plus puissantes et à propulsion intégrale

Lancement des nouveaux modèles Macan RWD et 4S

Le Macan EV reçoit un pack tout-terrain

L’expansion des modèles Porsche Macan EV a commencé. Porsche vient de dévoiler deux nouvelles versions du SUV, avec un nouveau modèle à propulsion arrière en bas de la gamme et un modèle 4S qui se place juste en dessous du Turbo.

Baptisé Macan, le nouveau modèle de base développe 335 ch avec son seul moteur arrière. Une batterie de 100 kWh fournit l’électricité nécessaire au fonctionnement du Macan, qui peut développer 355 ch dans le bref mode overboost et atteindre 100 km/h en 5,4 secondes.

Le Macan 4S développe 442 ch grâce à ses deux moteurs électriques, et 509 ch et 578 lb-pi en mode overboost. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Le modèle se situe entre le Macan 4, qui développe 402 ch, et le Macan Turbo, qui développe 630 ch en overboost.

Les deux nouvelles versions bénéficient de la même architecture à 800 volts que les autres versions du Macan. Cette architecture permet une recharge rapide jusqu’à 270 kW et peut passer de 10 à 80 % en 21 minutes. Porsche n’a pas donné d’estimation d’autonomie pour les deux nouvelles versions.

De nouvelles couleurs de peinture sont désormais disponibles pour le Macan. Il existe également un nouveau pack de design tout-terrain qui comprend un pare-chocs avant permettant un angle d’approche plus aigu, une garde au sol supplémentaire de 1,1 pouce grâce à la suspension, et des jantes tout-terrain de 21 pouces très imposantes.

Les deux nouveaux modèles peuvent être commandés dès maintenant et les livraisons devraient débuter au quatrième trimestre. Les prix canadiens ne sont pas encore disponibles.