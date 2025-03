Porsche envisage d’ajouter à sa gamme un nouveau VUS à moteur thermique

L’entreprise adapte sa stratégie, car les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules hybrides restent la clé de sa future gamme.

Porsche évalue un nouveau VUS à moteur thermique, potentiellement avec des options hybrides, pour un lancement à la fin de la décennie.

Malgré les défis du marché, Porsche a livré 310 718 véhicules en 2024, avec le Cayenne en tête des ventes.

Porsche maintient une stratégie de groupes motopropulseurs mixtes, équilibrant les modèles à moteur à combustion interne, hybride et électrique pour répondre à la demande mondiale.

Porsche envisage d’introduire un nouveau VUS à moteur à combustion interne (ICE) dans le cadre de sa stratégie de produits en constante évolution. Ce véhicule, qui devrait également être disponible avec des groupes motopropulseurs hybrides, viendrait étoffer la gamme de Porsche vers la fin de la décennie. Cette évolution intervient alors que la société s’efforce de combiner ses efforts en matière d’électrification avec la demande de groupes motopropulseurs traditionnels.

La nouvelle Porsche lancerait une nouvelle ligne de modèles VUS indépendants dotés de moteurs à combustion et hybrides. Le véhicule proposé présenterait un design distinct tout en conservant les caractéristiques de performance propres à Porsche. Il remplacera en partie le Macan, qui est devenu un modèle entièrement électrique.

Ce nouveau modèle s’inscrirait immédiatement dans le cadre des efforts déployés par Porsche pour maintenir un éventail d’options de groupes motopropulseurs, avec des modèles à moteur à combustion interne, hybride et électrique qui continueront d’être disponibles jusque dans les années 2030.

Malgré un environnement économique difficile, Porsche a livré 310 718 véhicules en 2024. La société a enregistré une croissance des ventes dans quatre des cinq régions du monde, les baisses étant principalement attribuées aux difficultés du marché en Chine.

Le Cayenne est resté le modèle le plus vendu de Porsche, avec 102 889 unités, suivi du Macan (82 795 unités) et de la 911 (50 941 unités). Les modèles électrifiés, y compris les véhicules hybrides et entièrement électriques, ont représenté 27 % des livraisons totales.

Porsche a récemment renouvelé cinq de ses six gammes de modèles, y compris les mises à jour du Cayenne, de la Panamera, du Taycan, de la 911 et du Macan électrique. La prochaine phase de la stratégie de Porsche comprend l’expansion de la légendaire 911 hautes performances avec plus de dérivés, avec des modèles patrimoniaux en édition limitée et une nouvelle variante phare prévue. Par ailleurs, le futur Cayenne de quatrième génération jouera un rôle clé dans la montée en puissance de l’électrification de Porsche, avec des versions à la fois thermiques et électriques disponibles au cours de la prochaine décennie.