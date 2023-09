Polestar présente une supervoiture et un go-kart à Munich

La Polestar Synergy marque le début d’une nouvelle collaboration entre Polestar et Mattel.

Les designs extérieur et intérieur ont été imaginés par trois étudiants en design.

Il y a fort à parier que cette supervoiture se retrouvera dans tous les bons magasins de jouets à travers le globe.

Le constructeur Polestar a profité de son passage au Salon de l’auto de Munich en Allemagne pour montrer sa plus récente création, la Polestar Synergy. Même si la division suédoise est encore jeune, son département de design a déjà montré de belles choses et cette nouvelle étude de style poursuit la tradition.

Dans ce cas-ci toutefois, la voiture est le fruit d’une collaboration entre les concepteurs de la marque et les trois gagnants du concours de design de la marque tenu l’an dernier. D’ailleurs, cette Polestar Synergy est aussi le coup d’envoi d’un nouveau partenariat entre la marque purement électrique et la maison Mattel, détentrice des marques Hot Wheels et Matchbox. La Synergy risque donc d’être rendue disponible aux millions d’amateurs de belles carrosseries à l’échelle planétaire, à une échelle beaucoup plus petite que celle de cette supervoiture montrée au courant de la fin de semaine à Munich.

Le processus pour arriver à cette superbe silhouette de supervoiture est assez unique. En effet, on doit ce design à deux gagnants du concours de design de 2022. Les deux gagnants de l’extérieur, tous deux résidents de Paris en France, Devashish Deshmukh et Swapnil Desai, ont uni leurs forces avec celles du département de design de Polestar pour accoucher de cette Synergy. Le premier des deux a surtout apporté son expertise pour les volumes évidés et cette inspiration d’un requin-marteau. Le deuxième gagnant du concours, quant à lui, a mis l’emphase sur la durabilité émotionnelle, l’évolutivité technique et les matériaux qui vieillissent gracieusement au fil du temps.

L’habitacle à une seule place a été imaginé par le troisième gagnant du concours, Yingxiang Li. Ce dernier a créé un habitacle avec une position assise orientée vers la performance qui offre une nouvelle expérience axée sur le « confort et le contrôle flottants ».

En plus de la supervoiture, un go-kart électrique a aussi été ajouté à cette présentation, le petit bolide qui est l’œuvre de cet autre participant au concours de design. Kamil Kozik, un étudiant basé en Pologne, est derrière ce design de go-kart électrique capable de s’intégrer à un réseau électrique local lorsqu’il n’est pas utilisé.

Le responsable du design de Polestar, Maximillian Missoni, a déclaré : « Cette année, l’histoire porte autant sur la collaboration que sur la performance. Je suis fier que l’équipe ait pu guider et aider les gagnants à réaliser leur rêve sous la forme d’un modèle grandeur nature. Il n’est pas fréquent que les étudiants designers bénéficient d’une telle exposition au début de leur carrière, ce que la Polestar Design Community sur Instagram fait si bien, amplifiée cette année par la maquette à l’échelle 1:1 et sa tournée prévue dans les sites Polestar du monde entier. »

Après l’exposition de Munich, la Polestar Synergy va traverser l’Océan pour se rendre aux États-Unis au Hot Wheels Legends Tour à El Segundo, en Californie.