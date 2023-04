Présentation de la Polestar 4 2024 : une nouvelle ère de VUS coupé électrique performant

La Polestar 4 se situe entre la 2 et la 3 en termes de taille dans la gamme du constructeur automobile.

Il s’agit du véhicule Polestar de série le plus rapide à ce jour.

Le marché des véhicules électriques de luxe vient de se doter d’un peu plus de style avec l’introduction de la Polestar 4. Deuxième VUS de la gamme Polestar, ce coupé VUS électrique performant est à la fois design et fonctionnel. Alliant parfaitement l’aérodynamisme d’un coupé et l’espace d’un VUS, le Polestar 4 est un véhicule d’un genre tout à fait nouveau. Transposant dans le monde de la production des éléments de design issus de ses voitures conceptuelles, ce VUS n’est pas seulement élégant, c’est aussi la voiture de série Polestar la plus rapide à ce jour.

La première chose qui frappe en voyant la Polestar 4 est son design exquis. Le véhicule incarne l’avenir et présente un design trapézoïdal unique à l’avant et à l’arrière, avec une carrosserie plus lisse pour améliorer l’aérodynamisme. Le thème général du design rappelle le sublime concept-car Polestar Precept et, jusqu’à présent, on ne peut s’empêcher de faire défiler la galerie d’images.

Le Polestar 4 est un VUS coupé du segment D (intermédiaire grand format) avec une grande carrosserie et un empattement long de 2 999 mm. Il est construit sur la base de la Sustainable Experience Architecture (SEA) développée par Geely Holding. Les dimensions du véhicule sont les suivantes : longueur totale de 4 839 mm, largeur de 2 139 mm et hauteur de 1 544 mm. En raison de ses dimensions généreuses, l’espace intérieur est particulièrement généreux, ce qui est particulièrement visible à l’arrière. Les sièges sont inclinables, ce qui crée une atmosphère intime autour des occupants.

La Polestar 4 a été conçue pour offrir à ses passagers un confort total grâce à un espace généreux et des sièges confortables. L’habitacle présente un minimum d’encombrement avec un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et un grand système d’infodivertissement central à écran tactile de 15,4 pouces. Comme nous nous y attendons de la part de Polestar, l’habitacle de la 4 est recouvert de matériaux durables et recyclés. Il y a également beaucoup d’espace pour les bagages à l’arrière, ce qui fait de la Polestar 4 la voiture idéale pour ceux qui souhaitent parcourir de longues distances.

« Avec la Polestar 4, nous avons adopté une nouvelle approche fondamentale de la conception des coupés VUS. Plutôt que de simplement modifier un VUS existant, de lui donner une ligne de toit plus rapide et, par conséquent, de compromettre des éléments tels que la garde au toit et le confort à l’arrière, nous avons conçu Polestar 4 dès le départ comme un nouveau type de VUS coupé qui célèbre le confort et l’expérience des occupants arrière », déclare Thomas Ingenlath, PDG de Polestar.

Sous le capot se trouve un groupe motopropulseur entièrement électrique composé d’un seul moteur arrière ou de deux moteurs. Ils sont alimentés par une batterie de 102 kWh qui équipe les deux versions à grande autonomie. Les versions à moteur unique offrent jusqu’à 200 kW (272 ch) et 343 Nm (253 lb.-ft.). Avec les moteurs doubles, la puissance atteint le niveau impressionnant de 400 kW (544 ch) et un couple de 686 Nm (506 lb.-ft.). Grâce à cette puissance, la Polestar 4 est la voiture de série la plus rapide que la marque ait développée à ce jour. Le sprint de 0 à 100 km/h s’effectue en seulement 3,8 secondes.

Toutes les autres caractéristiques sont également impressionnantes. L’objectif préliminaire d’autonomie pour la 4 à moteur unique est de 600 km selon la norme WLTP et de 560 km selon la norme WLTP pour la 4 à deux moteurs, des chiffres qui devraient se traduire par une autonomie respectivement de 550 et 500 km selon la norme EPA. La Polestar 4 propose également des options de recharge de 200 kW en courant continu et de 22 kW en courant alternatif, tandis que le couvercle de charge est motorisé. Le véhicule est également doté d’une fonctionnalité de charge bidirectionnelle, avec une capacité de charge de véhicule à véhicule (V2L) dès le lancement. Enfin, une pompe à chaleur est installée de série.

La Polestar 4 est équipée d’une multitude de fonctions de sécurité et de commodité avancées, telles que le système avancé d’aide à la conduite SuperVision de Mobileye, qui fonctionne de concert avec douze caméras, un radar et douze capteurs à ultrasons.

Prévue pour le début de 2024, la Polestar 4 se positionne entre la Polestar 2 et la Polestar 3 en termes de taille et de prix. Bien que le prix n’ait pas encore été annoncé, le prix indicatif de lancement sera d’environ 60 000 $ USD.