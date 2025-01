Polestar ajoute les modèles 3 et 4 à sa gamme Arctic Circle

Polestar élargit sa gamme Arctic Circle avec les VUS Polestar 3 et 4, inspirés du rallye, qui font leurs débuts au FAT Ice Race.

Polestar présente les versions Arctic Circle des Polestar 3 et 4, qui rejoignent la Polestar 2 Arctic Circle.

Chaque modèle est doté d’une suspension surélevée, d’amortisseurs Öhlins personnalisés et de pneus Pirelli cloutés pour une conduite hivernale extrême.

La gamme Arctic Circle sera présentée pour la première fois lors de la FAT Ice Race 2025, mettant en valeur l’ADN de performance de Polestar sur la glace.

Polestar a élargi sa collection Arctic Circle avec de nouvelles versions inspirées du rallye de la Polestar 3 et de la Polestar 4, qui rejoignent la Polestar 2 Arctic Circle précédemment révélée. Ces trois véhicules uniques, axés sur la performance, nous rappellent que Polestar était autrefois une société de tuning et ces véhicules uniques témoignent de l’ADN de la marque en matière de sport automobile. Ils seront présentés pour la première fois lors de la FAT Ice Race 2025 en Autriche le 1er février.

Chaque modèle Arctic Circle s’inspire de son homologue de série en y apportant des modifications pour les conditions hivernales extrêmes. Il s’agit notamment d’une hauteur de caisse surélevée, d’amortisseurs Öhlins personnalisés réglables dans les trois sens et dotés de réservoirs externes, ainsi que de pneus de rallye avec bandes de roulement cloutées pour la conduite sur piste de glace.

La Polestar 2 Arctic Circle (2021) est équipée d’un double moteur à longue portée développant 469 ch et 502 lb-pi de couple, d’une hauteur de caisse de +30 mm, d’entretoises avant et arrière et de jantes OZ Racing Rally de 19 pouces chaussées de pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus avec 250 crampons de 4 mm. Elle est équipée d’un système de contrôle de lancement actionné par des palettes et d’un frein à main hydraulique inspiré de la dérive.

(2021) est équipée d’un double moteur à longue portée développant 469 ch et 502 lb-pi de couple, d’une hauteur de caisse de +30 mm, d’entretoises avant et arrière et de jantes OZ Racing Rally de 19 pouces chaussées de pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus avec 250 crampons de 4 mm. Elle est équipée d’un système de contrôle de lancement actionné par des palettes et d’un frein à main hydraulique inspiré de la dérive. La Polestar 3 Arctic Circle (2024) est équipée d’un double moteur à longue portée avec Performance Pack, délivrant 510 ch et 671 lb-pi de couple. Elle est équipée d’une hauteur de caisse de +40 mm, d’un renfort de jambe de force avant et de jantes OZ Racing Rally Legend de 20 pouces, montées en première mondiales avec des pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus avec des crampons de 300 4 mm. L’équipement supplémentaire comprend une barre d’éclairage de toit Stedi ST4K et des bavettes inspirées du rallye.

(2024) est équipée d’un double moteur à longue portée avec Performance Pack, délivrant 510 ch et 671 lb-pi de couple. Elle est équipée d’une hauteur de caisse de +40 mm, d’un renfort de jambe de force avant et de jantes OZ Racing Rally Legend de 20 pouces, montées en première mondiales avec des pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus avec des crampons de 300 4 mm. L’équipement supplémentaire comprend une barre d’éclairage de toit Stedi ST4K et des bavettes inspirées du rallye. La Polestar 4 Arctic Circle (2024) est la plus puissante du trio, avec 536 ch et 506 lb-pi de couple. Elle bénéficie d’une hauteur de caisse de +20 mm, d’un renfort de jambe de force à l’avant et de jantes OZ Racing Rally Legend de 20 pouces chaussées de pneus Pirelli Scorpion All-Terrain Plus dotés de 300 crampons de 4 mm. Comme la Polestar 3 Arctic Circle, elle est équipée de projecteurs avant à DEL Stedi Quad Pro, de garde-boue de rallye et de crochets de remorquage en or suédois.

Les trois véhicules sont équipés de sièges baquets Recaro Pole Position, d’accessoires inspirés du rallye et d’équipements d’hiver, notamment des supports de ski spécialisés, des barres de toit, des pelles SnowXpert de Fiskars et des Protector Cases 1650EU de Peli pour le rangement de l’équipement.

Débuts à la FAT Ice Race

La collection Arctic Circle de Polestar sera présentée sur la neige et la glace lors de la FAT Ice Race à Zell am See, un événement annuel de sport automobile célébrant les véhicules haute performance dans des conditions hivernales. Michael Lohscheller, PDG de Polestar, s’est exprimé en ces termes :

« La collection Arctic Circle illustre notre ADN de performance unique, enraciné dans le sport automobile et combiné au design scandinave. « Lors de la FAT Ice Race, nous montrerons que sur la glace, il n’y a rien de mieux qu’une Polestar ».