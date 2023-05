Plus d’informations sur la Toyota Tacoma 2024 : Un hybride à boite manuelle 6 vitesses ?

La boîte de vitesses manuelle sera de retour.

Un groupe motopropulseur hybride sera proposé.

C’est de plus en plus ennuyeux, soyons honnêtes. Presque tous les constructeurs automobiles livrent désormais les détails de leurs nouveaux modèles par bribes, dans l’espoir de faire mordre les médias comme le nôtre à chaque fois. Et nous avons mordu à l’hameçon cette fois-ci, principalement parce que Toyota a partagé l’image d’un pédalier triple qui sera proposé dans la toute nouvelle Tacoma 2024.

Les principales raisons pour lesquelles nous sommes enthousiasmés par cette aguiche sont, premièrement, qu’une transmission manuelle à 6 vitesses sera à nouveau proposée dans le Tacoma. Deuxièmement, et c’est une hypothèse, cette transmission sera proposée avec le groupe motopropulseur hybride. Si tel est le cas, et si ma mémoire est bonne, le Taco hybride à boîte manuelle sera le premier véhicule hybride à être disponible avec une boîte manuelle depuis la Honda Insight de première génération. Il se peut que nous nous trompions, mais ce n’est probablement pas si fou.

Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus — Toyota : faites vite. Pour l’instant, nous savons qu’une version Trailhunter est en préparation et qu’elle sera proposée avec des haut-parleurs amovibles et portables JBL FLEX et la partie hybride.

Nous salivons à l’idée d’un i-FORCE MAX TRD Pro 2024 Taco manuel à 6 vitesses…