Panamera et Taycan pourraient devenir une seule famille de modèles dans la future gamme Porsche

Porsche étudie la possibilité que sa Panamera à combustion et la Taycan électrique évoluent vers une gamme de modèles commune.

Porsche étudie une gamme de modèles Panamera–Taycan unifiée avec des variantes à combustion, hybrides et entièrement électriques.

Les efforts de contrôle des coûts font suite à des retards de plateformes et à une stratégie d’investissement en électrification révisée.

Des dimensions de véhicules similaires pourraient permettre une ingénierie multiplateforme sous une seule identité de modèle.

Compte tenu des difficultés financières de Porsche liées à ses plans de produits électriques, le constructeur examine une nouvelle stratégie qui pourrait combiner la Panamera et la Taycan en une seule gamme de modèles offrant des variantes à essence, hybrides rechargeables et entièrement électriques à batterie.

Cette réflexion sur la gamme de produits fait partie des efforts du constructeur pour contrôler les dépenses de développement sous la direction du PDG de Porsche, Michael Leiters. Le dirigeant a pris les rênes à la suite du ralentissement de la demande mondiale et de la hausse des coûts d’ingénierie liés aux changements bien documentés de la marque dans sa feuille de route d’électrification.

La Panamera et la Taycan occupent actuellement des positions similaires dans la gamme Porsche en tant que berlines de luxe à hautes performances. Malgré ce chevauchement, les deux véhicules reposent sur des bases techniques différentes et des architectures de carrosserie distinctes.

La Panamera utilise la plateforme MSB de Porsche, qui sert également de base à la Bentley Continental GT. La Taycan, quant à elle, repose sur la plateforme J1 partagée avec la mal-aimée Audi E-tron GT. Les plans futurs pointaient auparavant vers l’architecture électrique SSP Sport du groupe Volkswagen, bien que cette plateforme ait connu des retards de développement. La troisième génération de la Panamera, attendue plus tard au cours de la décennie, doit migrer vers la nouvelle architecture Premium Platform Combustion (PPC).

Le maintien de deux programmes d’ingénierie distincts pour des véhicules positionnés de manière similaire a incité une évaluation interne visant à déterminer si un partage accru de composants ou une identité unifiée pourrait améliorer l’efficacité globale, y compris les coûts. Des sources de l’industrie indiquent que Porsche examine la faisabilité de présenter les deux véhicules sous une même bannière de modèle tout en conservant des plateformes techniques différentes.

Porsche utilise déjà une stratégie comparable dans sa gamme de VUS. Les versions à combustion et électriques du Macan sont commercialisées simultanément malgré l’utilisation d’architectures différentes. Une approche similaire à double plateforme est également employée pour la gamme Cayenne. À l’image du Cayenne, deux « Panamaycan » ou « Taycamera » pourraient recevoir des extérieurs divergents tout en partageant un même nom.

Les dimensions physiques entre les deux berlines sont relativement proches, avec à peine 5 cm séparant leurs empattements. Les ingénieurs considèrent cet écart comme gérable si un futur programme est conçu dès le départ pour accueillir plusieurs architectures.

Une famille de modèles consolidée pourrait générer des économies dans les domaines de l’ingénierie, de la fabrication et du développement, tout en permettant à Porsche de conserver à son catalogue des berlines de performance à combustion et électriques.

Source: Autocar