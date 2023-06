Nyobolt et Callum montrent une Lotus Elise S1 Électrique réimaginée qui charge en 6 minutes

Ce concept est une version modernisée de la sportive des années 90 de Lotus réimaginée par son designer original.

Les batteries sont capables de charger en seulement 6 minutes avec l’infrastructure actuelle.

Les deux compagnies planifient de développer d’autres concepts dans les prochaines années.

Un nouveau concept-car électrique basé sur la Lotus Elise S1 originale de 1996 a été récemment dévoilé comme vitrine d’une nouvelle technologie de batterie qui promet le même niveau de commodité que les véhicules à essence.

Fruit de la collaboration entre le fabricant de batteries Nyobolt et le cabinet de design Callum, ce concept est une version moderne de l’Elise S1 réimaginée par le même designer.

L’inspiration du concept est donc facilement reconnaissable, même si la nouvelle version est plus longue et plus large que l’originale. Les éléments distinctifs comprennent le toit Targa noir ainsi que les phares et les feux arrière ronds.

Si le design est intéressant en soi, la technologie qui se cache dessous est encore plus impressionnante.

En effet, Nyobolt affirme que sa nouvelle technologie permet aux batteries de la voiture concept de se recharger complètement en seulement 6 minutes à l’aide des chargeurs rapides à courant continu actuels.

Bien sûr, la taille de la batterie est également un facteur dans cette équation, et le concept est doté d’une petite unité de 35 kWh qui permet une autonomie d’environ 250 kilomètres.

Bien que cela semble peu par rapport aux VÉ actuels, il convient de rappeler que les conducteurs n’auront besoin de s’arrêter qu’un peu plus de 5 minutes avant de pouvoir parcourir 250 kilomètres supplémentaires, au lieu de devoir attendre 20 à 45 minutes en échange d’une plus grande autonomie.

Pour atteindre ce taux de charge élevé, l’entreprise a développé un nouveau type de batterie lithium-ion qui utilise des anodes en tungstène afin d’accepter de manière fiable de grandes quantités d’énergie en peu de temps.

Outre l’amélioration des temps de charge, cette technologie est censée rendre les batteries plus durables, puisque l’entreprise affirme que ses tests ont montré une très faible dégradation après 2 000 cycles de charge rapide.

Sur la base d’une autonomie de 250 kilomètres et d’une distance annuelle parcourue de 20 000 kilomètres, cela signifie que ces batteries pourraient offrir des performances proches de leur niveau optimal pendant 25 ans, même si elles sont toujours rechargées à l’aide d’un chargeur de niveau 3.

Cela pourrait contribuer à faire des véhicules électriques une option réellement pratique pour presque tous les conducteurs, même ceux qui ne peuvent pas recharger à la maison.

En outre, Nyobolt affirme que sa technologie sera entièrement modulable, ce qui signifie qu’il sera possible d’utiliser des véhicules plus grands et de plus grande autonomie avec des temps de charge similaires une fois que les chargeurs de 1 MW seront introduits.

D’autre part, la réduction des temps de charge à quelques minutes seulement signifie qu’une autonomie réduite n’est pas un facteur limitant, ce qui permet d’utiliser des batteries plus petites et plus légères.

Cette seconde stratégie peut ouvrir de nouvelles voies aux constructeurs automobiles, et c’est ce que le partenariat avec Callum visait à démontrer avec le concept Elise réimaginé.

Selon Nyobolt, la nouvelle technologie sera prête à entrer en production de masse dès le début de l’année 2024.

Source : Nyobolt et Autocar