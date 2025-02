Nouveau Jeep Wagoneer S Limited 2025 tout électrique à partir de 82 995 $

Jeep ajoute la version Limited à sa gamme de Wagoneer S tout électrique, avec de nouvelles couleurs et une technologie améliorée.

La Jeep Wagoneer S Limited 2025 est proposée à partir de 85 790 $ au Canada.

Inclus un écran de 110 cm (45 pouces) et plus de 170 caractéristiques de sécurité.

Comprends le système Selec-Terrain et l’ensemble Propulsion Boost de 600 chevaux en option.

Jeep a ajouté le 2025 Wagoneer S Limited, un nouveau niveau de finition pour son VUS intermédiaire tout électrique, à sa gamme aux côtés de la finition Premium (précédemment Launch Edition). Le véhicule peut être commandé au Canada et son prix de départ est de 85 790 $ (82 995 $ PDSF plus frais supplémentaires).

Le Wagoneer S Limited est équipé d’un toit noir, de coques de rétroviseurs noirs et de jantes en aluminium usiné de 20 pouces noires. Il est également équipé d’un toit ouvrant panoramique à double vitrage et de sièges avant chauffants en 10 directions. Le VUS électrique offre plus de 110 cm (45 pouces) d’espace utilisable pour l’écran, le plus grand de sa catégorie. Plus de 170 équipements de sécurité de série, tels que l’alerte de somnolence au volant, sont inclus.

Parmi les options disponibles figurent un écran passager avant exclusif au segment, un système audio McIntosh de 920 watts et un pack Propulsion Boost, qui augmente la puissance jusqu’à 600 chevaux (disponible plus tard dans la production). Une nouvelle couleur extérieure Bleu Hydro et une couleur intérieure Gris Arctique font leur apparition avec cette version.

Le Wagoneer S Limited tout électrique conserve le système de gestion de la traction Selec-Terrain de Jeep, qui offre cinq modes de conduite (Auto, Sport, Neige, Sable, Eco) en fonction de l’état de la route et des conditions météorologiques.

Chaque Wagoneer S achetée ou louée comprend un chargeur domestique de 48 ampères de niveau 2 ou des crédits de charge publique de même valeur dans le cadre du programme Free2move Charge de Stellantis.

La Jeep Wagoneer S Limited 2025 est maintenant disponible chez les concessionnaires du Canada.