5 réponses aux questions sur le nouveau VUS électrique Jeep Wagoneer S 2024

– 600 ch, 617 lb-pi de couple, 0-97 km/h en 3,4 secondes

– Système Selec-Terrain, 5 modes de conduite, performances tout-terrain.

– Écrans les plus performants de la catégorie, système audio McIntosh, sièges chauffants/ventilés

Le tout premier véhicule électrique à batterie de Jeep, la Wagoneer S 2024, semble être une entrée très prometteuse dans le segment actuellement limité des grands VUS électriques. Il sera d’abord lancé aux États-Unis et au Canada, avant d’être étendu à d’autres marchés dans le monde.

Voici les réponses à cinq questions clés sur la très attendue Jeep Wagoneer S 2024.

Quelles performances puis-je attendre de la Jeep Wagoneer S ?

Sous sa carrosserie familière et élégante se cache un puissant groupe motopropulseur électrique qui délivre des chiffres impressionnants. La Wagoneer S affiche une puissance stupéfiante de 600 chevaux et un couple instantané de 617 lb-pi, qui la propulse de 0 à 97 km/h en un temps record de 3,4 secondes. Malgré cette accélération époustouflante, la Wagoneer S offre une autonomie estimée à plus de 480 km en une seule charge.

Quelles sont les capacités tout-terrain de la Wagoneer S ?

Fidèle à son héritage Jeep, la Wagoneer S est équipée du système de gestion de la traction Selec-Terrain, une exclusivité de la marque. Ce système offre cinq modes de conduite distincts : Auto, Sport, Eco, Neige et Sable.

Bonus : Trailhawk !

Jeep a également dévoilé le robuste concept Wagoneer S Trailhawk. Il s’agit d’une version brute et prête à l’emploi du prochain multisegment de luxe de taille moyenne, qui met en évidence son véritable potentiel et ses capacités tout-terrain.

Ce concept prêt pour l’aventure est plus haut de deux pouces grâce à une suspension rehaussée, et arbore un extérieur agressif avec des pneus tout-terrain de 31,5 pouces, une protection sous la carrosserie et une galerie de toit. Les boucliers avant et arrière sont dotés d’extracteurs d’air fonctionnels, tandis que les accents de la calandre Storm Gray et la peinture Bruce avec un autocollant de capot antireflet lui confèrent une allure audacieuse.

À l’intérieur, le Trailhawk Concept est doté d’une console centrale surélevée, de sangles de porte élastiques pour sécuriser le matériel et d’un placage de granit unique inspiré de la météorite. Le volant octogonal offre une meilleure prise en main et le coloris vert mante ajoute une touche de robustesse.

Jeep n’a pas de projet de production dans l’immédiat, mais le Trailhawk Concept pourrait devenir une réalité si la demande est suffisante. Il comprend même un mode de conduite exclusif « Rock », conçu pour le tout-terrain extrême. S’il est approuvé, cet aventurier électrifié pourrait conquérir les pistes les plus sauvages sans émettre d’émissions.

Qu’est-ce qui distingue la Wagoneer S en termes de design ?

La Wagoneer S impressionne par son design élégant et aérodynamique. La nouvelle calandre à sept fentes lumineuses, la ligne de toit inclinée et le becquet arrière intégré contribuent à un coefficient de traînée impressionnant de 0,29 — le plus bas pour un véhicule Jeep à ce jour.

Que peut-on attendre de l’intérieur de la Wagoneer S ?

En pénétrant dans l’habitacle de la Wagoneer S, vous serez accueilli par un habitacle luxueux et intégré à la technologie. L’intérieur offre le meilleur espace utilisable de sa catégorie avec plus de 45 pouces d’écran, y compris un écran interactif pour le passager avant, une exclusivité dans le segment. Cette fonction innovante permet au passager avant de donner des indications au conducteur ou de contrôler diverses fonctions d’un simple toucher. Les sièges avant et arrière chauffants et ventilés, qui garantissent le confort de tous les occupants, renforcent l’expérience premium. Et pour les audiophiles, la Wagoneer S propose un système audio McIntosh à 19 haut-parleurs et 1 200 watts, une exclusivité sur le segment.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité et de commodité de la Wagoneer S ?

La Wagoneer S est disponible avec plus de 170 équipements de sécurité de série et en option. Celles-ci comprennent des technologies avancées d’aide à la conduite telles que l’aide à la conduite active, l’aide à la collision aux intersections, la détection de la somnolence au volant et la reconnaissance des panneaux de signalisation. En outre, le système de caméra Surround View offre une vue d’ensemble de l’environnement du véhicule.

La Jeep Wagoneer S 2024 arrivera chez les concessionnaires cet automne. Les prix seront annoncés d’ici là.