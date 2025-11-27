Le prix de base du Audi Q3 2026 grimpe à 55 250 $ au Canada

Le tout nouveau Q3 2026 de base coûte environ 10 000 $ de plus que le modèle 2025 d’entrée de gamme

Le tout nouveau Audi Q3 2026 débute à 55 250 $ au Canada, marquant un changement majeur de tarification.

Un nouveau moteur turbo, un poste de pilotage numérique amélioré et une plateforme revue renforcent le positionnement haut de gamme du Q3.

Le prix de base correspond désormais à l’ancien niveau supérieur, éliminant entièrement l’ancien modèle d’entrée Komfort 2025.

Audi Canada a dévoilé les prix du tout nouveau Q3 2026, et le plus petit VUS de la marque fait un grand pas vers le haut du marché. Le modèle redessiné sera offert à partir de 55 250 $, frais inclus, ce qui représente une hausse substantielle par rapport au Q3 2025 sortant, qui commençait à 45 950 $ pour la version Komfort.

Le tout nouveau Q3 de 3e génération arrive avec une plateforme renouvelée, un design plus raffiné et une disposition intérieure profondément modernisée. De retour en service actif, on retrouve le quatre-cylindres turbo de 2,0 litres qui produit désormais 255 chevaux (+27) et 273 lb-pi de couple (+22), jumelé au rouage intégral quattro de série et à une boîte à double embrayage. Une variante hybride rechargeable devait s’ajouter à la gamme, mais Audi Canada a choisi de ne pas l’importer chez nous.

À l’intérieur, la transformation est beaucoup plus évidente. Le nouveau poste de pilotage numérique comprend un tableau de bord de 11,9 pouces et un écran central de 12,8 pouces. Audi a déplacé les commandes de transmission vers une tige de colonne de direction, ce qui permet une console centrale plus dégagée et un rangement accru. Les matériaux, l’éclairage et l’ergonomie rapprochent davantage le Q3 des VUS plus imposants d’Audi et l’éloignent de ses origines d’entrée de gamme.

En conséquence, la hausse de prix est choquante, mais s’explique aisément. Le Q3 Komfort 2025, l’ancienne version d’entrée, n’est plus offert. Le Progressiv, désormais la version de base, était affiché à 51 050 $ pour 2025. Cette même version débute maintenant à 55 250 $, soit 100 $ de plus que l’ancienne version haut de gamme Technik 2025. Le Technik 2026 est maintenant à 58 550 $. La puissance accrue et la technologie intégrée justifient la hausse.

Audi semble vouloir aligner davantage le Q3 sur ses rivaux haut de gamme comme le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA, le Lexus NX et le Volvo XC40, dont les prix et l’équipement ont régulièrement augmenté au cours des dernières années.

Le Q3 2025 sortant semble rester disponible à des prix de transaction inférieurs, offrant une option plus abordable aux acheteurs qui ne sont pas encore prêts à passer à la nouvelle plateforme. Ce modèle, le Q3 40 TFSI quattro Tiptronic Komfort, est animé par un quatre-cylindres turbo de 184 chevaux et continue d’offrir une expérience Audi familière.

L’Audi Q3 2026 devrait arriver dans les salles d’exposition canadiennes plus tard cette année, les prix par version et les groupes d’options étant précisés à l’approche du lancement.