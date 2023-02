Nissan vise toujours lancer son premier VÉ équipé de batteries à l’état solide en 2028

Nissan est l’un des constructeurs qui croient que les batteries à l’état solide seront une clé à la popularité des VÉ.

La compagnie continuera le développement des batteries au Lithium-ion pendant un certain temps.

Nissan dit que ces batteries pourraient couper les temps de charge en trois et doubler la densité d’énergie.

De plus en plus de constructeurs automobiles, dont Nissan, commencent à considérer les batteries à l’état solide comme un élément clé de l’avenir des véhicules électriques.

Le constructeur japonais a annoncé qu’il travaillait sur cette nouvelle technologie il y a environ un an et il vient de confirmer que son premier véhicule alimenté par des batteries à l’état solide est toujours en bonne voie pour être lancé en 2028.

Ce nouveau type de batterie supprime le composant liquide de la technologie lithium-ion actuelle, ce qui permet de remédier à bon nombre de ses faiblesses.

En effet, les batteries à l’état solide sont moins chères et moins polluantes à fabriquer, tout en étant plus résistantes aux changements de température et plus rapides à charger.

Nissan pense même que ces batteries seront deux fois plus denses en énergie que les unités actuelles tout en divisant par trois les temps de charge, pour atteindre des taux de 400 kW.

En outre, les véhicules électriques équipés de batteries à semi-conducteurs devraient être en mesure de conserver la majeure partie de leur autonomie même par grand froid et ne nécessiteront pas de système élaboré de gestion de la température de la batterie comme c’est le cas pour les VÉ actuels.

En outre, chacune des cellules utilisées dans les véhicules Nissan devrait avoir la taille d’un ordinateur portable, ce qui pourrait permettre aux ingénieurs de réduire considérablement la taille du bloc-batterie et peut-être même son poids.

Le constructeur automobile affirme que les batteries à semi-conducteurs se prêteront bien à une utilisation dans les grands pick-up et les VUS, ce qui pourrait être un indice des produits à venir.

Pour l’instant, la société n’a pas encore annoncé quels véhicules recevront cette nouvelle technologie, mais il est peu probable qu’ils soient liés aux modèles actuels, car la structure entière du véhicule devra probablement être modifiée.

Contrairement à d’autres entreprises, Nissan n’a pas l’intention d’abandonner la recherche et le développement des batteries lithium-ion puisqu’elle prévoit que les deux technologies seront vendues côte à côte pendant quelques années.

En fait, le constructeur automobile affirme même que deux nouvelles générations de batteries au lithium seront lancées d’ici 2028, dont une qui ne contiendra pas de Cobalt.

Source : Autocar via Motor1