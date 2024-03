Nissan Kicks 2025: le tout petit a grandi

Au cours de la semaine précédant le salon de l’auto de New York, Nissan a levé le voile sur le Kicks 2025. Le tout marque le début de la deuxième génération de ce petit VUS. Ecolo Auto s’est rendu à New York pour le voir de près.

Le Nissan Kicks 2025 est animé par un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L.

Pour la première fois, le Kicks peut être doté des quatre roues motrices.

Trois versions sont disponibles: S, SV et SR.

Après avoir introduit le Kicks en 2018, voilà que le constructeur japonais procède à un renouvellement complet de son plus petit VUS. Nissan en profite également pour revoir la stratégie avec ce modèle dont le rôle changera légèrement. En quelque sorte, Nissan nivelle vers le haut avec le Kicks alors que le Qashqai n’a pas été renouvelé au Canada au terme de l’année 2023. Dans un élan de spéculation, nous nous attendons qu’un nouveau petit VUS fasse son entrée au sein de la gamme du constructeur afin d’occuper le premier barreau de l’échelle.

Sur le plan stylistique, le Nissan Kicks 2025 fait un bond en avant par rapport au modèle de première génération. Son style est plus moderne et son gabarit est plus grand. Il reprend les plus récents éléments esthétiques du constructeur. La peinture à deux tons continue de figurer au catalogue.

Sur le plan mécanique

Le capot du Nissan Kicks renferme un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2,0 L. Cette cylindrée est plus grosse que le modèle sortant. La puissance et le couple développés sont respectivement de 141 chevaux et de 140 lb-pi. Ce bloc est jumelé à une transmission automatique à variation continue.

De série, le Kicks est livré en configuration à roues motrices avant avec les versions S et SV. Or, pour la première fois, le modèle peut être doté d’un système à quatre roues motrices. Cette caractéristique est optionnelle pour les deux déclinaisons citées précédemment. Elle est de série pour la version SR.

À bord

Lorsqu’on ouvre la portière, on remarque que l’habitacle a été modernisé. Alors que les versions S et SV reçoivent une instrumentation standard de 7 pouces, la version SR a droit à une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Quant à l’écran tactile du système d’infodivertissement, il mesure, lui aussi, 12,3 pouces.

En comparaison avec le modèle sortant, le nouveau Kicks offre plus d’espace à bord. En effet, le dégagement pour les épaules à l’avant a augmenté de 43,1 mm. À l’arrière, l’espace pour les genoux est plus grand de 22,9 mm.

Également, dans le but d’accroître le confort des occupants, mentionnons que les deux rangées de sièges adoptent désormais le design Zéro Gravité.

De série, le Nissan Kicks 2025 reçoit l’ensemble Safety Shield 360. En option, les consommateurs peuvent choisir l’Assistance ProPilot.

Pour l’heure, l’échelle de prix du Nissan Kicks 2025 n’a pas encore été divulguée. Il arrivera dans les concessionnaires de la province plus tard cet été.