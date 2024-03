Nissan prévoit 30 nouveaux modèles et des technologies hybrides pour l’Amérique du Nord

Les projets de Nissan pour les trois prochaines années sont énormes

Sept nouveaux modèles sont attendus en Amérique du Nord

Nissan vient d’annoncer une importante mise à jour de ses produits. Le constructeur automobile proposera sept nouveaux modèles aux États-Unis et au Canada au cours des deux prochaines années, renouvelant ainsi près de 78 % de sa flotte et introduisant la technologie hybride pour la première fois depuis que Toyota a construit une Altima hybride.

Le PDG Makoto Uchida a annoncé aujourd’hui la nouvelle feuille de route triennale de Nissan. L’objectif de l’entreprise est d’augmenter ses volumes de vente à l’échelle mondiale d’un million d’unités, de déployer des batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques et d’atteindre la parité de coût avec les modèles à essence d’ici à la fin de la décennie.

Nissan a baptisé son nouveau plan d’entreprise « The Arc ». Il se situe en quelque sorte entre deux autres plans d’entreprise de la société, Next et Ambition 2030.

Le constructeur automobile japonais prévoit 30 nouveaux modèles dans le monde entier au cours des trois prochaines années. 16 d’entre eux seront électrifiés et 14 seront uniquement à combustion interne. D’ici à 2030, Nissan prévoit de lancer 34 modèles électrifiés et de faire en sorte que les modèles électrifiés représentent 40 % de ses ventes d’ici à 2025 et 60 % d’ici à 2030.

En Amérique du Nord, Nissan lancera sept nouveaux modèles et commercialisera sa marque e-Power ainsi que des modèles VEHR. Nissan n’a jamais vendu d’hybride rechargeable en Amérique du Nord et n’a pas vendu d’hybride conventionnel depuis l’année modèle 2011.

E-power est le propre système hybride de Nissan. Le moteur à essence n’est utilisé que pour produire de l’électricité et n’entraîne jamais directement les roues. L’utilisation du moteur à essence comme générateur peut s’avérer plus efficace que les modèles hybrides conventionnels, mais s’accompagne d’une certaine complexité. Nissan propose le Rogue et le Qashqai avec e-Power sur d’autres marchés mondiaux.

Nissan s’efforcera également de réduire les coûts des VE. Elle commencera par développer ses VE par « familles », en partageant des groupes motopropulseurs et en adoptant une fabrication modulaire. Ces mesures devraient permettre de réduire de 50 % les coûts de développement des modèles suivants et de 70 % la variation des pièces.

L’entreprise lancera également des batteries à la composition chimique améliorée, qui promettent des temps de charge rapide, réduits de 50 % et une densité énergétique accrue de 50 % par rapport à l’Ariya. Les batteries à l’état solide seront lancées en 2028.

« Dans le cadre de ce plan global, nous renforcerons la compétitivité de Nissan et atteindrons une rentabilité durable », a déclaré M. Uchida. « Nissan est convaincu qu’il dispose de tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de ce plan, qui nous fournira les bases solides dont nous avons besoin pour nous rapprocher de notre vision Nissan Ambition 2030. »