Nissan envisage de vendre son siège social de Yokohama pour financer sa restructuration

Nissan pourrait vendre son immeuble principal à Yokohama afin de soutenir la fermeture d’usines et des suppressions d’emplois à l’échelle mondiale.

Nissan a enregistré une perte nette de 670,9 milliards de yens au dernier exercice.

Le plan de restructuration prévoit la fermeture de 7 usines et la suppression de 20 000 emplois dans le monde.

La vente du siège pourrait rapporter plus de 910 millions CAD pour compenser les coûts.

Nissan Motor Co envisage de vendre son siège social situé à Yokohama dans le cadre de son plan mondial de restructuration, qui comprend la fermeture de plusieurs usines et une importante réduction de personnel. Selon des sources proches du dossier, la vente pourrait générer plus de 100 milliards de yens (environ 910 millions de $ canadiens).

Le constructeur a affiché une perte nette de 670,9 milliards de yens pour l’exercice financier se terminant en mars, principalement en raison d’une dépréciation d’actifs de 460 milliards de yens et de 60 milliards de yens en frais de restructuration. Nissan a indiqué la semaine dernière qu’un montant supplémentaire de 60 milliards de yens pourrait s’ajouter au cours du présent exercice.

Dans le but de réduire ses coûts, Nissan prévoit de fermer 7 de ses 17 usines d’assemblage dans le monde et de supprimer 20 000 postes à l’échelle internationale. Ces mesures s’inscrivent dans une démarche visant à rationaliser les opérations face à une baisse des ventes dans des marchés clés comme la Chine et les États-Unis.

Nissan n’a pas encore publié de prévisions financières pour l’exercice en cours. Le directeur financier Jeremie Papin a indiqué que l’entreprise évaluait encore les effets combinés de la restructuration et des tarifs douaniers américains, qui viennent alourdir davantage la pression financière.

L’immeuble du siège social de Yokohama, situé près d’une importante gare de train de banlieue et abritant également une salle d’exposition ouverte au public, figure parmi les actifs susceptibles d’être vendus d’ici la fin de l’exercice se terminant en mars 2026. Nissan avait déménagé son siège mondial à Yokohama en provenance de Tokyo en 2009.

Bien que la vente d’actifs fasse partie de la stratégie de l’entreprise pour absorber les coûts de restructuration, il n’est pas encore certain que la vente du siège ira de l’avant. Certains dirigeants s’opposent à cette idée, et une entente de location avec option de rachat est envisagée si la vente se concrétise.