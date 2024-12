Nissan ajoute 17 800 Tesla Superchargers à son réseau de recharge

L’accès au réseau de recharge Tesla élargit l’infrastructure de recharge de Nissan à plus de 125 000 stations en Amérique du Nord

Les propriétaires de Nissan ARIYA ont accès à 17 800 Superchargers Tesla grâce au nouvel adaptateur NACS à partir du 10 décembre.

Le kit d’adaptateur NACS est disponible chez les concessionnaires au prix de 309,99 dollars canadiens. Les ports NACS natifs seront disponibles en 2025.

L’application MyNISSAN permet une gestion intégrée de la recharge sur un réseau élargi de plus de 125 000 stations.

Nissan élargit considérablement son infrastructure de recharge, les conducteurs d’ARIYA ayant accès au vaste réseau de Superchargeurs de Tesla à partir du 10 décembre. L’expansion ajoute 17 800 Superchargers Tesla au réseau de charge NISSAN ENERGY Charge Network (NECN), portant le total à plus de 100 000 chargeurs publics aux États-Unis et 25 000 au Canada.

Le kit d’adaptation ouvre la voie à un réseau élargi

Les propriétaires d’ARIYA peuvent désormais commander un kit d’adaptateur North American Charging Standard (NACS) fourni par Nissan auprès des concessionnaires Nissan au prix de 309,99 dollars canadiens, la commande en ligne étant bientôt disponible sur Nissan.ca. L’entreprise prévoit de rationaliser davantage le processus de recharge en intégrant des ports NACS directement dans ses véhicules électriques pour les marchés canadien et américain à partir de 2025.

Le réseau NECN élargi comprend désormais plusieurs fournisseurs de services de recharge en Amérique du Nord. Au Canada, le réseau comprend ChargeHub, Shell Recharge, FLO, Chargepoint, Circuit Electrique, BC Hydro et le réseau de marque IVY. Aux États-Unis, la couverture comprend les réseaux Electrify America, Shell Recharge, ChargePoint et EVgo.

Les propriétaires d’ARIYA peuvent gérer leur expérience de recharge grâce à l’application MyNISSAN, qui offre la disponibilité des stations de recharge en temps réel, des capacités de surveillance et des options de paiement intégrées. L’appli consolide la gestion du véhicule et les fonctions de charge publique, permettant aux utilisateurs de remiser les informations de paiement et d’initier des sessions de charge d’un simple toucher aux stations compatibles au sein du NECN. Cette fonctionnalité est actuellement réservée aux propriétaires d’ARIYA, tandis que les propriétaires de Nissan LEAF peuvent accéder aux points de charge via l’application NissanConnect EV and Services.

Nissan ARIYA 2024

L’ARIYA 2024 commence à 49 998 dollars canadiens et propose deux configurations de batterie : une version 63 kWh et une version 87 kWh, offrant jusqu’à 465 kilomètres d’autonomie. Le multisegment électrique délivre entre 214 et 389 chevaux, avec la traction intégrale e-4ORCE en option. Le système e-4ORCE gère la répartition du couple entre l’avant et l’arrière et applique une commande de freinage indépendante à chaque roue afin d’optimiser les virages et la tenue de route.