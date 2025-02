Nikola a fait faillite

Nikola a été évaluée à près de 30 milliards de $, soit plus que Ford.

Nikola se place sous la protection du chapitre 11 alors que la demande est faible et que les difficultés financières persistent.

Les actions chutent à moins de 50 millions de $, alors qu’elles avaient atteint un sommet de 27 milliards de $ en 2020.

La condamnation pour fraude du fondateur Trevor Milton, les rappels de sécurité et les coûts élevés ont contribué à la chute de l’entreprise.

Nikola Corp. a annoncé mercredi qu’elle s’était placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, invoquant des difficultés financières, une faible demande et des coûts d’emprunt élevés. Le fabricant de camions électriques basé en Arizona a l’intention de vendre ses actifs et de réduire ses activités, même si certains services d’assistance pour ses camions et son infrastructure de ravitaillement en hydrogène seront maintenus jusqu’en mars.

Cette nouvelle constitue un nouveau revers pour le secteur des véhicules électriques, qui a vu de nombreuses jeunes entreprises – dont Fisker, Proterra et Lordstown Motors – déposer le bilan en raison des difficultés de financement et de la conjoncture économique qui rendent la survie difficile. La situation de Nikola est cependant un peu différente.

« Comme d’autres entreprises du secteur des véhicules électriques, nous avons été confrontés à divers facteurs commerciaux et macroéconomiques qui ont eu un impact sur notre capacité à fonctionner », a déclaré Steve Girsky, PDG de Nikola, dans un communiqué.

L’évaluation boursière de Nikola a fortement chuté, passant d’un pic de 27 milliards de $ en 2020 à moins de 50 millions de $ en date de mercredi. Le cours de l’action a chuté de 38 % après l’annonce de la faillite.

Malgré l’augmentation de la production de camions à hydrogène en 2024, l’entreprise a continué à subir des pertes substantielles sur chaque véhicule vendu. Les taux d’intérêt élevés et l’absence d’adoption généralisée par les flottes ont mis à rude épreuve les finances de Nikola.

La société a déclaré 198,3 millions de $ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie en septembre 2023, contre 464,7 millions de $ à la fin de 2022. Elle entre maintenant dans la procédure du chapitre 11 avec 47 millions de $ en caisse.

Nikola a été confrontée à une série de « défis » depuis son entrée en bourse en 2020 par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Peu après sa cotation, le vendeur à découvert Hindenburg Research a accusé Nikola d’avoir trompé les investisseurs, ce que la société a nié. Le fondateur et ancien PDG de la société, Trevor Milton, a été reconnu coupable de fraude en 2022 et condamné à quatre ans de prison.

L’entreprise a également dû faire face à des problèmes opérationnels, notamment le rappel de tous ses véhicules en 2023 en raison de risques d’incendie. Les pertes financières et l’adoption limitée du marché ont persisté malgré les efforts déployés pour passer des camions à batterie aux camions à hydrogène.

Selon son dépôt de bilan dans le Delaware, Nikola a indiqué des actifs d’une valeur comprise entre 500 millions et 1 milliard de $, et des passifs allant de 1 milliard à 10 milliards de $.

L’industrie des véhicules électriques dans son ensemble est confrontée à une concurrence croissante, à une hausse des coûts de production et à un ralentissement de la demande. Même Tesla, le leader du marché, a enregistré sa première baisse annuelle des ventes en 2024, malgré les remises et les incitations proposées.