Mitsubishi ramènera le VUS Pajero d’ici la fin de 2026, exclusivement pour le Japon, potentiellement avec motorisation hybride

Connu sous le nom de Montero chez nous, le VUS intermédiaire de Mitsubishi pourrait devenir un atout mondial majeur si le constructeur décide de l’exporter.

Mitsubishi relancera le VUS Pajero au Japon en décembre 2026 après une absence de 7 ans

Le nouveau modèle sera fabriqué en Thaïlande, puis importé chez les concessionnaires japonais

Le retour du Pajero s’inscrit dans les efforts de Mitsubishi pour contrer les effets des changements de politiques commerciales mondiales

Mitsubishi Motors prévoit réintroduire son VUS Pajero sur le marché japonais en décembre 2026, sept ans après l’avoir retiré de la vente au Japon. Le nouveau modèle sera assemblé en Thaïlande et ensuite importé au Japon. Ce retour fait partie d’une stratégie plus large visant à relancer la demande locale et à renforcer la présence de la marque sur son marché domestique.

Connu sous les noms Montero et Montero Sport en Amérique du Nord, ce n’est pas la première fois que des rumeurs et informations laissent entendre un retour potentiel. En fait, il y a un peu plus d’un an, on rapportait que Mitsubishi avait déposé une demande d’enregistrement de la marque Montero auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Lancé en 1982, le Pajero a largement contribué à la popularité des véhicules à quatre roues motrices au Japon dans les années 1980 et 1990. Il a même été commercialisé brièvement sous le nom Dodge Raider à la fin des années 1980 pour rivaliser avec le Lada Niva, le Chevrolet S-10 Blazer et le Jeep Cherokee. Connu ailleurs dans le monde sous les noms Montero ou Shogun, il a été retiré du marché japonais en 2019, et son usine de production a fermé en 2021. Au Canada et aux États-Unis, il a été vendu jusqu’en 2004, année où il a été remplacé par l’Endeavour.

Des sources proches du dossier indiquent que Mitsubishi aurait déjà commencé à informer ses concessionnaires japonais du retour du véhicule, ce qui coïncide avec des rapports selon lesquels des prototypes seraient actuellement testés sur route. Le véhicule sera assemblé en Thaïlande, où Mitsubishi produit déjà le camion Triton — un ancien proche cousin du Montero — avant d’être expédié au Japon.

Mitsubishi connaît des difficultés sur plusieurs marchés, y compris au Japon. Le retour du Pajero s’inscrit dans un plan visant à revitaliser son portefeuille de modèles locaux en misant sur l’un de ses noms les plus connus. Le nouveau Pajero devrait adopter un style robuste dans la lignée des modèles récents de Mitsubishi, avec des éléments tels qu’une calandre horizontale, des feux arrière empilés verticalement et des garnitures extérieures noires. On s’attend à ce qu’il repose sur une version mise à jour de la plateforme à châssis en échelle partagée avec le Triton et le Pajero Sport, et qu’il soit doté d’un moteur diesel turbocompressé à quatre cylindres. Des options hybrides seraient également à l’étude.