Mitsubishi Motors pourrait confier la production de ses véhicules électriques à Foxconn

Mitsubishi Motors envisagerait de confier la production de véhicules électriques au fabricant sous contrat Foxconn, basé à Taïwan. Cette collaboration potentielle permettrait au constructeur automobile japonais de réduire ses coûts de production et d’accélérer son cycle de développement des véhicules électriques.

Foxconn, anciennement connu sous le nom de Hon Hai Precision Industry, cherche à étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques. L’entreprise chercherait à s’implanter au Japon en travaillant avec des constructeurs automobiles établis tels que Nissan et Honda. Mitsubishi est un partenaire junior de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et pourrait servir de point d’entrée pour Foxconn sur le marché automobile japonais.

Mitsubishi n’a pas confirmé l’information, se contentant d’indiquer qu’elle continue d’explorer les possibilités de partenariat pour soutenir sa croissance à long terme. Foxconn s’est refusé à tout commentaire.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, Foxconn a indiqué qu’elle comptait signer un contrat de véhicule électrique avec un constructeur japonais dans les deux mois à venir. L’entreprise avait précédemment exprimé son intérêt pour une prise de participation dans Nissan afin de faciliter une future coopération.

Les pourparlers en vue d’une fusion entre Honda et Nissan se sont achevés sans accord le mois dernier. Le remaniement de l’alliance étant en suspens, Nissan serait ouvert à de nouveaux partenariats, notamment avec Foxconn. Par ailleurs, Mitsubishi travaillerait avec Honda et Nissan sur le développement de logiciels pour les véhicules électriques, une annonce officielle étant prévue avant la fin du mois de mars.

Foxconn s’est lancé dans de multiples projets automobiles ces dernières années, notamment en proposant des partenariats avec Lordstown Motors, Fisker et Byton. Bien que ces projets n’aient donné que des résultats limités, l’entreprise continue d’investir dans ses capacités automobiles. Foxconn a collaboré avec le cabinet de design Pininfarina sur plusieurs véhicules conceptuels, notamment le modèle B à hayon, le multisegment Model D et le VUS Model C, dont la production devrait commencer en Amérique du Nord cette année.

Le fabricant d’électronique a déclaré son intention de conquérir 5 % du marché mondial des véhicules électriques d’ici à 2025. Toutefois, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de 2024, le président Young Liu a reconnu que la concurrence accrue et les vents contraires du marché empêcheraient probablement l’entreprise d’atteindre cet objectif.

Ni Mitsubishi ni Foxconn n’ont précisé si les VE produits conjointement seraient vendus sous la marque Mitsubishi ou par des canaux distincts.