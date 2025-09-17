Mitsubishi dévoile le tout premier Eclipse Cross 100 % électrique pour le marché européen

Le VUS entièrement électrique tant attendu de Mitsubishi offre jusqu’à 600 km d’autonomie et intègre Google de série.

Batterie longue autonomie de 87 kWh offrant jusqu’à 600 km sur une seule charge (WLTP).

Services Google intégrés, dont Maps, Assistant et Play Store.

On ignore pour l’instant si cet Eclipse Cross traversera l’Atlantique.

Mitsubishi Motors Europe a levé le voile sur le tout nouvel Eclipse Cross, son premier VUS compact entièrement électrique, conçu spécialement pour les clients européens. Ce véhicule électrique marque le retour de la marque dans le segment des VE du continent, plus de dix ans après le lancement de la i-MiEV.

La production du nouvel Eclipse Cross débutera à la fin de 2025 à l’usine de Douai du Groupe Renault, en France, et fera partie de la gamme européenne renouvelée de Mitsubishi. Le modèle s’inscrit également dans les plans de l’entreprise visant à se réimplanter dans plusieurs marchés clés de la région.

Au lancement, le nouvel Eclipse Cross sera offert avec une batterie de 87 kWh procurant une autonomie estimée pouvant atteindre 600 km (WLTP). Une variante intermédiaire rejoindra la gamme en 2026. Le VUS compact tout électrique repose sur la plateforme CMF-EV et est animé par un moteur électrique développant jusqu’à 160 kW (215 ch) et 300 Nm (221 lb-pi) de couple.

La vitesse maximale est fixée à 170 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. Le système de freinage régénératif de Mitsubishi propose quatre niveaux sélectionnables, tandis que la gestion thermique de la batterie par système refroidi à l’eau permet de maintenir un rendement optimal. Une pompe à chaleur de série et un chauffage PTC sont inclus.

Les options de recharge comprennent le Mode 2 (prise domestique), la recharge CA jusqu’à 22 kW via la prise Type 2, et la recharge rapide CC jusqu’à 150 kW via prise CCS.

Le nouvel Eclipse Cross adopte l’évolution du design avant Dynamic Shield de Mitsubishi et le motif arrière Wide Hexagon. Sur le plan dimensionnel, il mesure 4 470 mm de long, 1 860 mm de large et 1 570 mm de haut. L’Eclipse Cross actuel affiche 4 547 mm de long, 1 806 mm de large et 1 689 mm de haut.

Offert en quatre versions (INFORM, INVITE, INTENSE et INSTYLE), le véhicule propose des roues en alliage de 19 ou 20 pouces, des options de peinture bicolore ainsi que des accessoires de personnalisation extérieure supplémentaires.

À bord, l’habitacle inclut un toit vitré électrochromique pleine grandeur à opacité réglable par l’utilisateur, un éclairage ambiant à DEL offrant 48 couleurs configurables, et un espace de chargement de 478 litres derrière les sièges arrière.

Un écran d’infodivertissement de 12,3 pouces au format vertical, jumelé à un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, constitue le cœur de l’interface du véhicule.

Les services Google intégrés comprennent Google Maps avec info trafic en temps réel et localisation des bornes de recharge, Google Play pour les applications compatibles, et Google Assistant avec commandes vocales. Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont aussi de série. À cela s’ajoutent un socle de recharge sans fil et un système audio Harman & Kardon haut de gamme.

Les systèmes numériques du véhicule prennent en charge les mises à jour à distance, et les utilisateurs peuvent gérer certaines fonctions via l’application Mitsubishi Motors.

Mitsubishi a équipé le nouvel Eclipse Cross d’une gamme complète de systèmes de sécurité active et passive. Une suite avancée d’aides à la conduite est disponible, incluant MI-PILOT, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage dans la voie.