Mitsubishi annonce le lancement d’un nouveau modèle au salon de l’automobile d’Indonésie

Mitsubishi prévoit un nouveau modèle qui pourrait être un concept concrétisé

Le constructeur s’associe également à Yamaha pour la première fois

Mitsubishi s’apprête à dévoiler un nouveau multisegment compact, mais la question qui se pose est de savoir si nous le verrons ici. Le nouveau multisegment compact sera présenté lors d’un salon automobile en Indonésie, mais la marque a également besoin de nouveaux produits sur le marché nord-américain.

Avec l’image aguiche du nouveau petit multisegment, Mitsubishi indique qu’il s’agit du premier d’une série de nouveaux multisegments destinés aux marchés de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). Cette région fait partie de la zone de vente principale de Mitsubishi.

Le nouveau modèle aura un « style robuste et authentique de VUS » et Mitsubishi affirme qu’il aura un habitacle spacieux et des espaces de rangement polyvalents. Il présentera également un nouveau système audio développé en collaboration avec Yamaha. Cette collaboration est une première pour les deux marques.

Selon Carscoops, le nouveau modèle devrait être une version de production du concept Mitsubishi XCF. Le site indique également que si Mitsubishi peut vendre des modèles Renault rebadgés (les deux marques font partie d’une alliance qui inclut également Nissan) en Europe, il vendra ses propres modèles dans la région de l’ANASE.

Le même rapport indique que Mitsubishi lancera six nouveaux modèles d’ici la fin de l’année. Même si seulement un ou deux arrivent sur notre marché, ils constitueront des remplacements bienvenus dans une gamme qui comprend les vieillissants Mirage, Outlander Sport/RVR et Eclipse Cross, aux côtés de l’Outlander et de l’Outlander VEHR, deux véhicules de grande taille bien accueillis et primés, qui viennent d’être lancés.