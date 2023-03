MINI se prépare pour la production du Countryman EV 2024

Il s’agira du premier modèle MINI construit en Allemagne.

La marque a publié plusieurs images du Countryman portant un camouflage.

BMW prépare actuellement son usine de Leipzig avant le lancement du modèle.

MINI se prépare actuellement pour le début de la production du prochain Countryman EV et a publié un certain nombre de photos pour montrer ses progrès.

Ce modèle sera le premier véhicule MINI à être fabriqué en Allemagne puisqu’il partagera l’usine d’assemblage de BMW à Leipzig avec la Série 1 et la Série 2.

Même si elle est encore en processus de conversion pour produire des véhicules électriques, cette usine est l’une des opérations les plus durables du groupe BMW depuis de nombreuses années déjà, car une grande partie de son énergie provient de sources renouvelables comme des éoliennes et de l’hydrogène vert.

En outre, l’usine peut stocker une partie de l’énergie éolienne qu’elle produit pour une utilisation ultérieure grâce à une banque d’énergie composée de 700 batteries usagées provenant de BMW i3 retirées de la circulation.

BMW est l’une des rares entreprises qui pensent que l’hydrogène sera très important pour un avenir décarboné et elle le montre en employant la plus grande flotte de camions industriels à hydrogène en Allemagne pour déplacer les pièces et les véhicules dans les locaux de l’usine de Leipzig.

La cabine de peinture de l’usine est également optimisée pour réduire la pollution en brûlant de l’hydrogène au lieu du gaz naturel.

Plutôt que de faire appel à un fournisseur extérieur, BMW a choisi de fabriquer les batteries utilisées dans le MINI Countryman EV et les futurs modèles construits à Leipzig sur place, dans une installation qui sera agrandie pour accueillir 8 lignes de production dédiées aux composants des VÉ d’ici 2024.

En parlant du Countryman EV, MINI n’a pas révélé de détails supplémentaires sur ce modèle, mais elle a publié plus de 30 nouvelles photos du petit multisegment électrique portant toujours son camouflage jaune vif.

Ces images donnent une meilleure idée de ce que l’on peut attendre de la prochaine génération du plus grand modèle à porter le badge MINI, comme des phares ronds plus grands et une nouvelle forme pour les feux arrière, deux éléments qui ont également été vus sur la nouvelle MINI EV 3 portes.

L’entreprise a également laissé entendre que ce modèle offrira plus d’espace et un plus grand confort que la génération précédente, en raison notamment de la taille compacte du bloc-batterie, mais aussi d’une augmentation de la taille globale du véhicule.

La MINI Countryman EV 2024 entrera en production vers la fin de l’année, ce qui signifie que les livraisons pourraient commencer au cours de la première moitié de 2024.