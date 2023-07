Mini étudie des modèles classiques pour créer un nouveau son électrique

Mini passe au MIDI

Mini veut faire du bruit électrique

Le son devient de plus en plus important pour les constructeurs de voitures électriques

Les constructeurs automobiles ont fait du son l’un des éléments les plus importants des voitures électriques. Le désir de chaque entreprise de donner à son véhicule électrique une sonorité unique devient rapidement un objectif sérieux, en particulier lorsqu’il s’agit de voitures performantes ou « de caractère ». Mini est la dernière à avoir annoncé ses efforts en matière de son, qui comprennent de faux bruits destinés à imiter les Minis classiques à essence.

« Les nouveaux sons font partie intégrante de l’expérience numérique et sont adaptés au caractère de chacun des nouveaux modèles. Ils font appel à l’émotion des passagers dans l’habitacle tout en façonnant la perception acoustique du monde extérieur », a déclaré Oliver Heilmer, responsable du design de Mini.

Sur la Mini Cooper électrique, la société prévoit quatre modes sonores principaux. Nommés Core, Go Kart, Timeless et Balance, chacun devrait apporter quelque chose de différent à l’expérience.

Le mode Core sera entendu à l’intérieur comme à l’extérieur, et il inclut le bruit des piétons exigé par la loi. Il s’inspire de Copernic et des planètes tournant autour du soleil. Go Kart est destiné à accompagner la conduite sportive. Il présente « des courbes de hauteur et de charge très prononcées ».

Timeless est censé imiter les moteurs classiques de Mini. Des modèles Mini d’époque et la version John Cooper Works GP ont été échantillonnés, puis mixés avec le son Core. Accélérez légèrement et vous obtiendrez un son plus proche de la combustion. Accélérez « intensément » et il devient plus électrique.

Le dernier est Balance, qui a été conçu pour le concept Mini Vision Urbanaut. Elle est basée sur les sons de la forêt, notamment un ruisseau, des grillons et le vent. Il est censé être relaxant pour le conducteur.

Mini a également ajouté de nouveaux sons qui font office de retour d’information de la voiture. 30 nouveaux symboles sonores, appelés earcons par Mini, vous signaleront des événements tels que les alertes de distance de stationnement et les sons des ceintures de sécurité.

Peut-on entendre ces nouveaux sons ? Oui, du moins en partie. Mais tout cela nous amène à nous demander pourquoi.