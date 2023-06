MINI dévoile l’édition limitée John Cooper Works 1TO6 : un hommage à la transmission manuelle

La MINI John Cooper Works 1TO6 Edition de 2024 combine performance et esthétique exclusive.

Limité à 999 unités, ce modèle à transmission manuelle est désormais disponible pour les clients américains.

En clin d’œil à son héritage historique en matière de sport automobile et au plaisir pur de la conduite manuelle, MINI USA a dévoilé les détails de prix et de disponibilité de la 2024 MY MINI John Cooper Works 1TO6 Edition. Avec son introduction mondiale en mai, cette édition spéciale exclusive de MINI est maintenant officiellement ouverte aux clients américains, démontrant l’engagement inébranlable de la marque à livrer des performances maximales et des prouesses d’ingénierie dans un ensemble séduisant et divertissant.

Cette voiture très limitée de l’édition 1TO6, dont la production devrait commencer au troisième trimestre 2023, est une incarnation de la forme la plus pure du plaisir de conduire, mêlant la performance légendaire d’une John Cooper Works à une esthétique distincte en édition limitée. La marque MINI John Cooper Works, réputée pour apaiser les conducteurs dans leur demande de haute performance et de superbe ingénierie, prolonge cet héritage avec l’introduction de l’édition 1TO6, limitée à seulement 999 unités.

Visuellement, l’édition 1TO6 présente un design extérieur monochromatique saisissant mis en valeur par une peinture noir nuit métallisé, des garnitures extérieures noir piano et des jantes en alliage 18″ à rayons en circuit noir jet. L’allure de la voiture est encore rehaussée par une bande centrale grise avec des graphiques spécifiques à l’édition qui traversent le véhicule sur toute sa longueur. Ce design s’étend à l’intérieur, où l’emblème de l’édition 1TO6 orne tous les éléments, des seuils de porte au volant sport en cuir Nappa, en passant par les tapis de sol, rappelant ainsi l’exclusivité de la voiture.

Sous le capot, l’Édition 1TO6 est équipée d’une transmission manuelle à 6 vitesses associée au toit rigide 2 portes MINI John Cooper Works, créant ainsi un modèle de performance unique. Les pédales en acier inoxydable de série et la transmission manuelle soulignent l’expérience de conduite dynamique et la sensation exaltante de karting de la MINI John Cooper Works.

Pour ajouter à son attrait, l’édition 1TO6 comprend de série des équipements de médias connectés tels qu’un écran tactile de 8,8 pouces dans l’instrument central, le service numérique MINI en ligne, les services à distance et l’intégration du téléphone intelligent pour Apple CarPlay et d’autres apps via le système de commande du véhicule.

Sur le point d’arriver sur le marché américain, on espère que ce modèle passionnant finira par arriver au Canada.