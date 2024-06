Metaplant America, filiale de Hyundai Motor Group, se prépare à produire la IONIQ 5 en 2025

– Metaplant produira la IONIQ 5 de 2025, à l’exception de la IONIQ 5 N.

– Investissement de 7,59 milliards $ pour la création de 8 500 emplois directs en Géorgie.

– Expansion future pour inclure les véhicules Hyundai, Genesis et Kia.

La Hyundai IONIQ 5 a connu un succès retentissant, récoltant de nombreuses récompenses et enregistrant des chiffres de vente impressionnants. Rien que cette année, il a été nommé meilleur VUS électrique, meilleur VE pour l’argent et l’une des meilleures voitures pour les familles par U.S. News & World Report.

De nombreux autres organismes l’ont également reconnu comme le meilleur véhicule électrique. Elle a même remporté des titres prestigieux comme celui de Voiture mondiale de l’année 2022 et de VUS de l’année, ainsi que la plus haute distinction TOP SAFETY PICK+ décernée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Reflétant sa popularité, les ventes de IONIQ 5 sont montées en flèche, avec une augmentation de 43 % jusqu’à présent en 2024 et une hausse impressionnante de 82 % aux États-Unis pour le seul mois de mai. Hyundai encourage encore davantage les acheteurs et les locataires de la IONIQ 5 2024, en offrant un rabais en espèces de 7 500 $ pour les achats et l’éligibilité à un crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les locations.

Métaplant Amérique

L’investissement de Hyundai Motor Group dans HMGMA (Hyundai Motor Group Metaplant America) devrait avoir un impact économique significatif, en générant 8 500 emplois directs en Géorgie. En outre, Hyundai et SK On collaborent à la construction d’une usine de cellules de batteries pour véhicules électriques, d’une valeur de 5 milliards $, dans le comté de Bartow, en Géorgie, qui emploiera 3 500 personnes. Selon une étude du Center for Automotive Research, les investissements de Hyundai en Géorgie devraient générer près de 40 000 emplois et 4,6 milliards $ de revenus individuels par an.

Hyundai Motor Group Metaplant America a officiellement annoncé que le premier véhicule à sortir de sa chaîne de production sera la Hyundai IONIQ 5 2025, dont la production devrait commencer au quatrième trimestre 2024. Bien que le modèle 2025 n’ait pas encore été officiellement dévoilé pour le marché nord-américain, les préparatifs et la formation à HMGMA sont déjà en cours. L’usine produira toutes les lignes de finition de la IONIQ 5, à l’exception de la IONIQ 5 N, et deviendra à terme le site exclusif de production de la IONIQ 5 aux États-Unis.

Oscar Kwon, président-directeur général de HMGMA, a souligné l’importance de ce développement en déclarant : « Nous sommes dans la phase finale de la construction et nous nous préparons à ce que la Hyundai IONIQ 5 de 2025 sorte des chaînes de montage. C’est le véhicule idéal pour démarrer la production ».

À terme, Metaplant élargira sa production aux véhicules des marques Hyundai, Genesis et Kia. D’autres annonces de production de véhicules sont attendues au fur et à mesure du développement de l’usine. Le nouveau site de 7,59 milliards $ en Géorgie est prêt à stimuler la croissance de Hyundai et à contribuer de manière significative à l’économie locale.