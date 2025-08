Mercedes-Benz présentera son nouveau langage stylistique pour les véhicules électriques sur le GLC avec technologie EQ

Le constructeur a mis à jour sa stratégie de design pour les modèles électriques.

L’élément central de cette nouvelle orientation stylistique est une version modernisée de la calandre avant traditionnelle de la marque.

Le GLC avec technologie EQ sera dévoilé à Munich le 7 septembre.

Mercedes-Benz s’apprête à dévoiler le GLC avec technologie EQ, le premier modèle qui présentera son nouveau langage stylistique pour les véhicules électriques.

Bien que le constructeur automobile fabrique des véhicules électriques depuis déjà quelques années, leur manque de succès par rapport à ceux de ses concurrents tels que BMW a incité Mercedes à revoir sa stratégie stylistique.

En effet, l’entreprise avait initialement choisi de donner à ses véhicules électriques un aspect très différent de celui de leurs homologues à moteur à combustion, afin d’améliorer leur aérodynamisme.

Comme cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’espéré auprès des clients, Mercedes-Benz va désormais créer un design unique pour chaque série, avec des modifications apportées pour s’adapter aux motorisations essence ou électriques.

Un élément clé de ce nouveau langage stylistique, appelé « Sensual Purity », sera la calandre redessinée qui équipera les véhicules électriques.

Conçue pour rappeler la calandre chromée emblématique de Mercedes, cette grille présente une finition lisse qui ressemble à du verre fumé et un éclairage intégré pour le contour ainsi que l’étoile centrale.

L’image publiée par Mercedes montre la version entièrement illuminée en option, qui ajoute 942 points carrés rétroéclairés qui s’allument derrière les éléments horizontaux en forme de « treillis ». Ces points peuvent également être animés pour créer un effet visuel plus saisissant.

Comme mentionné, le premier véhicule à bénéficier de cette nouvelle calandre et de la philosophie de conception qu’elle incarne sera la version électrique du nouveau GLC.

Prévu pour être lancé lors du salon IAA Mobility à Munich le 7 septembre, ce VUS électrique devrait jouer un rôle important dans le redressement de la situation de son constructeur dans le segment des véhicules électriques.

En effet, le GLC est le modèle Mercedes-Benz le plus populaire au monde depuis quelques années et les VUS électriques compacts font partie des véhicules électriques les plus vendus, ce qui signifie que le GLC électrique a deux raisons de réussir.

Outre son nouveau style, le GLC avec technologie EQ sera également le premier modèle de série à intégrer l’architecture électronique MB.OS Superbrain qui alimente l’écran MBUX Hyperscreen remanié qui couvre le tableau de bord d’une porte à l’autre.

Même le nom du modèle est un signe de changement, puisque le premier équivalent électrique du GLC, vendu en Europe entre 2019 et 2023, s’appelait EQC.

Nous couvrirons le lancement du GLC avec technologie EQ le mois prochain, lorsque nous en saurons plus sur ce modèle ainsi que les autres produits Mercedes-Benz à venir.