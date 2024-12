Mercedes-Benz livre la première Papemobile électrique au Vatican

La Classe G électrique construite sur mesure marque le passage à un transport papal durable avant le jubilé de 2025

Mercedes-Benz livre la première Papemobile électrique sur la base du G580, avec des modifications personnalisées pour les fonctions papales.

Le véhicule combine des émissions locales nulles avec des caractéristiques spécialisées, notamment un siège pivotant réglable en hauteur pour les apparitions en public.

Le véhicule fabriqué à la main est le fruit d’une collaboration d’un an entre des équipes de trois pays, perpétuant ainsi une tradition vieille de 94 ans.

Mercedes-Benz a franchi une étape historique en livrant sa première Pemobile entièrement électrique au pape François au Vatican, perpétuant ainsi une tradition de 94 ans de fourniture de véhicules pontificaux. Le véhicule personnalisé, basé sur la nouvelle Classe G électrique, a été remis personnellement par Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz, et des membres de l’équipe venus de trois pays, le 4 décembre.

Le véhicule électrique G580 personnalisé promet une efficacité de 30,4 kWh/100 km pour les fonctions papales

La nouvelle Popemobile, adaptée du G580 avec la technologie EQ, présente des modifications spécifiques pour les fonctions papales. Le groupe motopropulseur électrique du véhicule a été spécialement réglé pour les faibles vitesses requises lors des apparitions publiques, tout en maintenant des émissions locales nulles. Un siège pivotant central et réglable en hauteur remplace la banquette arrière traditionnelle, ce qui permet au pape de s’adresser à la foule sous plusieurs angles.

Ce véhicule fabriqué à la main est le fruit d’une collaboration entre les équipes de Graz, Sindelfingen et Rome, qui ont travaillé pendant environ un an à son développement. L’équipe de Rome a géré le projet, tandis que les spécialistes de Graz ont adapté le groupe motopropulseur électrique et que les artisans de Sindelfingen ont créé la carrosserie et l’intérieur sur mesure.

Les principales modifications comprennent la suppression du toit au niveau du pilier B et la reconstruction de la porte arrière gauche. Le véhicule conserve la finition extérieure classique blanc perle caractéristique des véhicules pontificaux. Un toit rigide séparé a été intégré au véhicule pour le protéger en cas d’intempéries.

La date de livraison correspond à l’approche du Jubilé de 2025, au cours duquel des millions de pèlerins devraient se rendre à Rome. Cette transition vers la mobilité électrique soutient l’encyclique « Laudato Si » du pape François, qui met l’accent sur le développement durable.

« Avec la nouvelle Popemobile, le pape François est le premier pape à se déplacer dans une Mercedes-Benz entièrement électrique lors de ses apparitions publiques », a déclaré M. Källenius lors de la cérémonie de remise. « C’est un honneur particulier pour notre entreprise et je tiens à remercier Sa Sainteté pour sa confiance.

Ce véhicule vient s’ajouter à une série historique de véhicules papaux Mercedes-Benz, qui a débuté en 1930 avec une berline Nürburg 460 Pullman pour le pape Pie XI. La relation entre Mercedes-Benz et le Vatican s’est étendue à différents modèles, du Landaulet 300 des années 1960 aux multiples générations de la Classe G, qui a servi de base aux véhicules papaux depuis les années 1980.