Mercedes-Benz Laval ouvre le plus important super centre Sprinter au Canada

Le centre de service de pointe pour les fourgonnettes commerciales offre un soutien complet aux propriétaires d’entreprise du Québec

Le plus grand centre de service Mercedes-Benz Sprinter au Canada ouvre ses portes à Laval avec 65 000 pieds carrés d’espace.

L’installation offre 17 baies de service, la recharge des véhicules électriques et des services d’entretien complets sous un même toit.

Le nouveau centre offre un soutien spécialisé pour les fourgonnettes Sprinter traditionnelles et électriques grâce à un personnel certifié.

Le nouveau Super Centre Sprinter de Mercedes-Benz Laval, d’une superficie de 65 000 pieds carrés, comprend 17 baies de service, sept stations esthétiques et une infrastructure de recharge avancée pour la gamme de fourgonnettes eSprinter. Situé entre les autoroutes 15 et 440, les 40 techniciens certifiés Mercedes-Benz de l’établissement offrent aux exploitants de fourgonnettes commerciales de Montréal des services spécialisés d’entretien, de réparation et de vente.

Une envergure et une accessibilité inégalées

Le nouveau Super Centre Sprinter établit une référence en matière d’installations de service pour véhicules commerciaux au Canada. Sa vaste superficie de 65 000 pieds carrés abrite des activités complètes de vente et de service spécialement conçues pour les fourgonnettes Sprinter. L’emplacement stratégique de l’installation, entre les principales autoroutes, offre un accès facile aux entreprises de la région de Montréal, réduisant ainsi le temps de déplacement pour les rendez-vous de service. Cette position centrale s’avère particulièrement précieuse pour les exploitants de parcs de véhicules et les propriétaires d’entreprise qui accordent la priorité à une planification efficace de l’entretien des véhicules.

Des solutions de service complètes

Le centre compte plus de 40 professionnels certifiés par Mercedes-Benz qui se consacrent à l’excellence du service des fourgonnettes Sprinter. Le centre dispose de 17 baies de service équipées de stations de levage avancées, complétées par sept stations esthétiques et une baie d’alignement spécialisée. Cette infrastructure robuste soutient diverses industries, depuis les entrepreneurs en plomberie et en électricité jusqu’aux opérateurs d’ateliers mobiles et aux services de livraison. L’expertise de l’équipe technique couvre l’ensemble de la gamme Sprinter, garantissant un service cohérent et de haute qualité sur tous les modèles.

Infrastructure d’assistance eSprinter avancée

Le Super Centre fait preuve d’une conception avant-gardiste avec ses capacités d’assistance aux véhicules électriques. L’installation comprend six stations de recharge de niveau 2 fournissant jusqu’à 19,2 kW de puissance de recharge, ainsi qu’un chargeur DC de niveau 3 offrant une capacité de recharge rapide de 100 kW. Cette infrastructure de recharge place le centre à l’avant-garde de l’assistance aux véhicules commerciaux électriques. Un service de pièces détachées spécialisé maintient un stock important de composants spécifiques au Sprinter, y compris des articles spécialisés pour les modèles conventionnels et électriques, ce qui garantit une exécution rapide des services.

Des commodités et des programmes axés sur les entreprises

Conscient que les temps d’arrêt des véhicules ont un impact sur les activités des entreprises, le centre propose des solutions pratiques aux professionnels. L’aire de dépôt intérieure offre une protection contre les conditions météorologiques, tandis que la salle d’attente comprend des espaces de travail pour les clients qui ont besoin de rester productifs pendant les visites d’entretien. Grâce au programme ServiceCARE, les entreprises peuvent choisir des plans d’entretien s’étendant jusqu’à sept ans ou 250 000 kilomètres. Le centre dispose d’une flotte de camionnettes de courtoisie disponibles sur rendez-vous, ce qui permet d’assurer la continuité des activités pendant les périodes d’entretien.

Le Super Centre Sprinter Mercedes-Benz de Laval, avec ses 17 baies de service, son infrastructure de recharge eSprinter dédiée et son inventaire complet de pièces, répond aux demandes spécifiques des opérateurs de véhicules commerciaux de Montréal. Situé entre les autoroutes 15 et 440, cet établissement de 65 000 pieds carrés sert de plaque tournante pour l’entretien, les réparations et les ventes de Sprinter au Québec.