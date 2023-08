Mercedes-Benz lancera ses premières stations de recharge en octobre

Mercedes-Benz s’apprête à inaugurer ses premières stations de recharge rapide en octobre, franchissant ainsi une étape vers son objectif de mise en place d’un vaste réseau de recharge pour véhicules électriques haut de gamme.

Mercedes-Benz a annoncé des progrès significatifs dans son initiative mondiale d’infrastructure pour le réseau de recharge à haute puissance. Le constructeur automobile allemand se prépare à introduire ses premières stations de recharge rapide, appelées Charging Hubs Mercedes-Benz, dès cet automne.

Le trio inaugural de Charging Hubs Mercedes-Benz devrait démarrer leurs opérations en octobre, avec des emplacements établis à Atlanta (États-Unis), Chengdu (Chine) et Mannheim (Allemagne). La société a défini un plan ambitieux visant à étendre son réseau de points de recharge rapide à plus de 2 000 d’ici fin 2024, avec pour objectif à plus long terme d’atteindre plus de 10 000 d’ici 2030.

Avec ces Charging Hubs, Mercedes-Benz vise à redéfinir les normes de la recharge rapide, pratique et écologique. Selon les exigences régionales, l’infrastructure de recharge offrira une puissance allant jusqu’à 400 kilowatts, une gestion de recharge intelligente et une compatibilité avec divers connecteurs de recharge tels que CCS1, CCS2, NACS et GB/T. Le connecteur NACS, spécifiquement conçu pour l’Amérique du Nord, est envisagé comme le futur standard de recharge de Mercedes-Benz.

Les Charging Hubs seront stratégiquement situés dans des endroits clés et dans des concessions Mercedes-Benz sélectionnées, offrant des commodités telles que des espaces de rafraîchissement, des collations et des toilettes pour plus de confort. Des mesures de sécurité, notamment des caméras de surveillance, seront en place, et certains sites disposeront d’auvents pour se protéger des intempéries.

Pour améliorer davantage l’expérience client, certains emplacements intégreront des lampadaires intelligents fournissant un éclairage approprié ainsi que des éléments LED fournissant des informations sur la disponibilité des points de recharge et l’état du véhicule.

Le réseau de recharge à haute puissance de Mercedes-Benz sera accessible à tous les véhicules électriques peu importe la marque, bien que des privilèges spéciaux soient accordés aux clients de Mercedes-Benz, notamment la possibilité de réserver des points de recharge via le service me Charge pour réduire les temps d’attente.

L’intégration avec la navigation à intelligence électrique de Mercedes-Benz facilitera la localisation des stations et la planification des itinéraires, en tenant compte des points de recharge optimaux. Le réseau offrira la fonctionnalité Plug & Charge, simplifiant les processus de recharge et de paiement dès la connexion du câble.

Pour souligner son engagement en faveur de la durabilité, le réseau de recharge reposera principalement sur de l’électricité 100 % renouvelable, obtenue grâce à des contrats d’électricité verte ou à des certificats d’énergie renouvelable accrédités. Des panneaux solaires pourraient être installés sur certains sites.

Tout en mettant en place son propre réseau de recharge rapide, Mercedes-Benz continue de collaborer avec d’autres initiatives. L’entreprise a participé au réseau Ionity en Europe et a récemment annoncé sa participation à une coentreprise avec six autres constructeurs automobiles en Amérique du Nord.