Mercedes-Benz dévoile le GLC Coupe 2024

Le nouveau modèle est plus long, et plus haut que l’ancien GLC Coupe.

La seule mécanique offerte est un nouveau système hybride léger à quatre cylindres.

Des changements de design sont les plus apparents, mais beaucoup de technologies sont aussi nouvelles ou améliorées.

Quelques mois après avoir dévoilé le nouveau GLC 2023, Mercedes-Benz lance son pendant plus sportif : le GLC Coupé 2024.

Comme auparavant, le VUS le plus vendu du constructeur sera offert en version régulière et en version coupé à partir du premier trimestre de 2024, date à laquelle les livraisons du GLC Coupe devraient commencer au Canada. Le GLC « régulier » arrivera chez les concessionnaires plus tôt, en juin de cette année.

Puisque le GLC Coupé est essentiellement le même véhicule que le GLC « régulier », toutes les améliorations et modifications apportées à ce dernier depuis son rafraîchissement au milieu de l’année 2022 s’y retrouvent également.

Cela signifie que le GLC Coupé 2024 affiche une apparence extérieure révisée qui est le résultat de nouveaux phares, de nouveaux feux arrière et d’une nouvelle calandre, entre autres.

Ces changements rendent le nouveau GLC Coupé plus proche des autres modèles récents de la gamme de la marque et ils améliorent son coefficient de traînée en donnant une finition extérieure plus lisse qui permet à l’air de glisser plus facilement.

Par rapport à la génération précédente, le GLC Coupé 2024 a gagné 31 millimètres en longueur et 5 millimètres en hauteur. Bien que la largeur totale reste inchangée, la voie est plus large de 6 millimètres à l’avant, et de 23 millimètres à l’arrière.

Ces dimensions accrues se traduisent par un intérieur plus utilisable et Mercedes affirme que le nouveau GLC Coupé bénéficie d’un espace de chargement de 545 litres avec la banquette arrière relevée et de 1 490 litres avec la banquette arrière abaissée, soit respectivement 45 et 90 litres de plus que le modèle précédent.

En ce qui concerne l’intérieur, les changements comprennent un nouveau tableau de bord avec un écran de 12,3 pouces devant le conducteur et un écran de 11,9 pouces sur la console centrale légèrement incurvée vers le conducteur.

Le design des sièges a également été modifié avec de nouvelles couches et de nouveaux contours, et puisque le GLC Coupé est commercialisé comme une alternative plus dynamique au GLC, toutes les versions sont équipées de l’ensemble AMG Line qui comprend des pédales en aluminium et d’autres détails sportifs tout autour de l’habitacle.

Pour soutenir cette image, Mercedes a doté le nouveau GLC Coupé d’une nouvelle suspension avant à quatre bras et d’une configuration hybride légère de 48 volts sous le capot.

Ce groupe motopropulseur conserve le même moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L qui alimentait le GLC précédent, mais ajoute un démarreur/générateur qui peut fournir une augmentation de 23 chevaux et 148 lb-pi de couple.

Cela est particulièrement utile en accélération puisque le moteur électrique peut fournir une puissance supplémentaire sans avoir à faire travailler davantage le moteur à essence, ce qui améliore la fluidité, l’accélération et l’efficacité énergétique.

Ce n’est pas la seule nouvelle technologie à faire son apparition sur le GLC Coupé 2024. En effet, Mercedes a ajouté son nouveau système Digital Light qui améliore la vision nocturne tout en permettant de projeter des signaux d’avertissement directement sur la route.

De plus, une fonction « capot transparent » pour la caméra à 360 degrés aide à la conduite tout-terrain, de même que des systèmes de contrôle améliorés.

D’autres améliorations concernent le système d’info divertissement MBUX ainsi que les différents systèmes de sécurité active et d’aide à la conduite.

Par exemple, l’assistant de signalisation routière peut désormais détecter les panneaux d’arrêt et les feux rouges en approche, tandis que le nouveau Parking Package avec vue à 360 degrés est de série sur le GLC Coupé.

Les prix de ce nouveau modèle n’ont pas encore été annoncés, mais le GLC Coupé a toujours été vendu quelques milliers de dollars plus cher que le GLC, qui sera lui-même environ 3 000 dollars plus cher que la génération précédente aux États-Unis.