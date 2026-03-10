Mercedes-Benz dévoile la VLE, une fourgonnette électrique de luxe pour les familles et les services de navette

La VLE sera proposée avec plusieurs configurations de sièges, offrant de l’espace pour 6 à 8 passagers.

Un écran rétractable de 31,3 pouces pour les passagers arrière peut être utilisé pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou participer à des réunions virtuelles.

La VLE est dotée d’une batterie de 115 kWh, d’une puissance allant jusqu’à 409 chevaux et d’une suspension pneumatique AIRMATIC.

Tout juste un an après avoir dévoilé le concept Vision V, Mercedes-Benz lance la VLE 2027, une nouvelle fourgonnette électrique de luxe qui sera disponible à l’échelle mondiale.

Basé sur le concept, ce modèle est destiné aussi bien aux clients privés comme voiture familiale qu’aux entreprises pour le transport de VIP ou les navettes de luxe.

Une future VLS devrait se situer au-dessus de la VLE dans la gamme du constructeur, offrant un habitacle encore plus haut de gamme, possiblement avec une configuration à 4 passagers.

Cela ne signifie pas pour autant que la VLE soit un produit dépouillé, loin de là.

À l’extérieur, cette nouvelle fourgonnette affiche une ressemblance claire avec le concept, particulièrement à l’avant, où elle arbore les nouveaux phares en forme d’étoile de la marque et un panneau de calandre illuminé.

De profil, la Mercedes-Benz VLE affiche une silhouette rectangulaire qui devrait permettre une utilisation efficace de l’espace intérieur, ainsi que divers éléments conçus pour dissimuler cette hauteur importante, tels que des sections inférieures de carrosserie noir brillant et des vitres de custode arrière arrondies. Deux portes coulissantes électriques sont de série.

À l’arrière, la VLE partage une autre similitude avec le concept Vision V avec son feu arrière enveloppant qui encadre presque la totalité de la lunette. Contrairement au concept, ce feu ne forme pas un cercle complet mais prend plutôt la forme d’un « U » inversé. En parlant de la lunette arrière, elle s’ouvre séparément pour faciliter le chargement et le déchargement d’objets du coffre sans avoir à ouvrir tout le hayon.

L’espace de chargement contiendrait jusqu’à 795 litres derrière la troisième rangée, mais c’est le seul détail de ce genre dont nous disposons pour le moment.

Nous savons qu’un certain nombre de configurations de sièges seront proposées, allant de six à huit places, avec ou sans réglage électrique.

En choisissant les sièges à commande manuelle, les clients pourront les déplacer ou les retirer grâce à des roulettes fixées à la base. Autrement, les sièges arrière électriques peuvent être contrôlés par des boutons sur les panneaux intérieurs, via le système d’infodivertissement ou par l’application Mercedes-Benz.

Ces sièges offrent quatre positions prédéterminées, à savoir :

Standard, Bagages (déplace tous les sièges vers l’avant pour offrir un espace de chargement maximal), Exécutif (recule les sièges pour donner plus d’espace aux passagers de la deuxième rangée) et Personnes & Bagages (un compromis entre les deux positions précédentes).

Selon les configurations, différents types de sièges sont disponibles, notamment le siège électrique Premium Comfort et le siège Grand Comfort, ce dernier comprenant un coussin séparé, un soutien lombaire avec fonction de massage, un repose-jambes, un tapis de recharge sans fil individuel et des tablettes pliantes.

Si le confort est évidemment une priorité dans la VLE, Mercedes-Benz s’est également assuré que chaque passager puisse se divertir lors de longs trajets, avec un écran de 14 pouces disponible pour le passager avant et un écran 8K de 31,3 pouces qui se déploie du plafond devant la deuxième rangée.

Cet écran peut être divisé en deux pour permettre aux deux passagers d’effectuer des tâches différentes simultanément, comme regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, et il dispose d’une caméra pour les vidéoconférences.

Le système de sonorisation ambiophonique 3D Burmester comprend 22 haut-parleurs ainsi que la technologie Dolby Atmos, et le mode Cinéma incline automatiquement les sièges arrière et ferme les pare-soleil des vitres pour une meilleure expérience cinématographique.

Le conducteur n’a pas été oublié non plus, avec un écran d’infodivertissement de 14 pouces qui abrite le dernier système MBUX doté d’intelligence artificielle, un tableau de bord de 10,25 pouces pour le conducteur et un affichage tête haute à réalité augmentée qui projette des informations à environ 4 pieds devant le véhicule.

Sous la carrosserie, la Mercedes-Benz VLE 300 dispose d’une batterie de 115 kWh et d’un moteur électrique monté à l’avant qui développe 272 chevaux.

Une version VLE 400 4Matic à traction intégrale arrivera plus tard, ajoutant un deuxième moteur électrique sur l’essieu arrière, portant la puissance à 409 chevaux. Cela devrait être suffisant pour un temps de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.

Les deux versions disposent d’une architecture électrique de 800 volts qui permet d’ajouter 355 km d’autonomie (selon la norme WLTP) en seulement 15 minutes, grâce à des pics de recharge de plus de 300 kW.

Bien que les estimations d’autonomie officielles de l’EPA n’aient pas encore été annoncées, les chiffres WLTP revendiquent une autonomie de plus de 700 km, ce qui devrait équivaloir à environ 600 kilomètres selon l’EPA.

Pour maximiser le confort, la VLE est équipée d’un système de suspension pneumatique adaptative qui peut également être relevé ou abaissé de 40 millimètres pour augmenter la garde au sol ou faciliter l’entrée et la sortie. Cette suspension est reliée au système de navigation Google Maps afin de maintenir le véhicule à une hauteur de caisse basse le plus longtemps possible pour accroître l’efficacité.

Enfin, la Mercedes-Benz VLE est également équipée d’un essieu arrière directionnel, qui améliore la stabilité à haute vitesse et la maniabilité urbaine, grâce à des roues arrière pouvant braquer jusqu’à 7 degrés. Selon le constructeur, cela confère à la VLE un rayon de braquage de seulement 10,9 mètres, ce qui est comparable à la berline sous-compacte CLA.

Les prix et les détails spécifiques au Canada sont attendus à une date ultérieure, à l’approche de l’arrivée du modèle dans les salles de montre de la marque à travers le pays.