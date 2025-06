Mazda rejette la tendance tout-écran avec son design de cockpit intelligent

La philosophie du cockpit intelligent du constructeur japonais mise sur la sécurité du conducteur plutôt que sur la complexité des écrans tactiles dans sa démonstration technologique pour véhicules électriques.

Un design pensé pour réduire les distractions grâce à un positionnement intuitif des commandes

L’affichage tête haute projette les données à une distance focale de 7,5 mètres

Commandes vocales et gestuelles comme alternatives à l’écran tactile

Alors que l’industrie automobile peine à gérer la complexité croissante des écrans tactiles, source de frustration pour de nombreux conducteurs, Mazda propose une approche résolument différente axée sur l’humain plutôt que sur l’interface numérique. Sa nouvelle philosophie technologique, incarnée dans la Mazda6e électrique, offre une réponse convaincante à la domination des écrans dans les véhicules modernes, un facteur que plusieurs études récentes associent à une baisse de la satisfaction chez les conducteurs à l’échelle mondiale.

Mazda s’attaque de front aux problèmes de distraction causés par l’intégration excessive des fonctions essentielles – comme la climatisation ou les feux de détresse – dans des menus numériques nécessitant plusieurs manipulations. À la place, la philosophie du Cockpit intelligent propose un agencement des commandes et écrans qui « s’organise naturellement dans le champ de vision du conducteur afin de réduire les distractions et d’améliorer le temps de réaction ».

Le cœur du système : un grand affichage tête haute qui projette les données essentielles – vitesse, navigation, alertes de sécurité – directement sur le pare-brise, à une distance focale optimale de 7,5 mètres. Cette technologie permet au conducteur de rester concentré sur la route tout en accédant à l’information. Trois modes d’affichage sont disponibles – Minimal, Classique ou Personnalisé – auxquels s’ajoute un mode Neige qui modifie les couleurs pour une meilleure visibilité hivernale.

Une technologie pensée pour l’humain

La vision du Cockpit intelligent ne se limite pas à l’affichage tête haute. Elle intègre de manière réfléchie les interfaces physiques et numériques. Un écran numérique de 10,2 pouces situé derrière le volant présente les informations clés sur l’état du véhicule, tandis qu’un écran tactile central de 14,6 pouces gère les communications, le divertissement et les réglages du véhicule, avec une interface intuitive de type téléphone intelligent et plusieurs options de personnalisation.

Mazda n’a toutefois pas tiré un trait sur les commandes physiques. Le système intègre une reconnaissance vocale disponible en neuf langues européennes, permettant une gestion mains libres de la navigation, de l’audio et de la climatisation. Pour les situations requérant plus de discrétion – par exemple, lorsqu’un passager dort – des gestes simples permettent de prendre un appel ou de régler le volume sans avoir à parler ou à toucher un écran.

Le système offre aussi des fonctionnalités automatisées avec six modes de conduite préprogrammés, qui regroupent plusieurs actions en une seule commande pour des situations courantes. Le mode Air frais, par exemple, abaisse la vitre du conducteur et active la purification de l’air de l’habitacle, tandis que le mode Lave-auto replie les miroirs, remonte les vitres, désactive les essuie-glaces et rentre le becquet. Ces raccourcis évitent d’avoir à parcourir plusieurs menus pour accomplir des tâches de routine.

Aller au-delà de la dépendance à l’écran tactile

L’approche centrée sur l’humain se prolonge jusqu’à l’accès et au partage du véhicule, grâce à l’application dédiée Mazda6e. Celle-ci permet de gérer à distance les horaires de recharge, la climatisation avant l’embarquement et les vérifications de sécurité. Le partage de clé Bluetooth permet à un propriétaire d’accorder un accès temporaire au véhicule à un maximum de trois utilisateurs, prouvant que l’intégration des téléphones intelligents peut simplifier, plutôt que compliquer, l’expérience de conduite.

Inspirée du concept japonais d’omotenashi – l’art de l’hospitalité attentionnée – la cérémonie d’accueil Mazda s’active automatiquement à l’approche du conducteur : les rétroviseurs se déploient, les poignées de porte s’illuminent et se présentent, les portières se déverrouillent et un éclairage d’accueil s’allume. Le tout se referme de façon synchronisée au départ du conducteur. Ce rituel ajoute une touche humaine à l’automatisation, tout en éliminant les manipulations superflues.

La philosophie du Cockpit intelligent s’oppose clairement à la tendance dominante de centraliser les commandes sur des écrans tactiles. Plutôt que de forcer l’humain à s’adapter à la technologie, Mazda conçoit une technologie qui s’adapte aux comportements et aux besoins des conducteurs.

Alors que les études récentes signalent une hausse du mécontentement lié aux écrans et que les organismes de sécurité exigent le maintien de commandes physiques pour les fonctions essentielles, l’approche humaine de Mazda trace une nouvelle voie. Sa conviction selon laquelle « la technologie doit s’adapter aux gens – et non l’inverse » devient un principe directeur pour une industrie en pleine remise en question de son rapport au numérique.