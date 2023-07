Mazda rappelle plus de 340 000 véhicules aux États-Unis et au Canada pour des problèmes de caméra de recul

Mazda rappelle plus de 340 000 véhicules Mazda3 et Mazda CX-3 aux États-Unis et au Canada en raison de problèmes de caméra de recul pouvant entraîner une distorsion ou un scintillement de l’image.

Le rappel concerne les modèles Mazda3 (2014-2018) et Mazda CX-3 (2016-2021) aux États-Unis et au Canada.

Problème identifié avec l’usure de la broche du connecteur du faisceau de câblage de la caméra de recul.

Mazda effectuera des inspections et assurera le remplacement des caméras de recul avec des joints de fixation du faisceau de câblage améliorés.

Mazda a lancé un rappel pour plus de 340 000 véhicules aux États-Unis et au Canada, affectant spécifiquement certains modèles de Mazda3 et Mazda CX-3. Le rappel est motivé par des problèmes liés à la caméra de recul, qui peuvent entraîner une distorsion de l’image ou un scintillement de l’écran du rétroviseur.

Les véhicules concernés sont les Mazda3 des années modèles 2014 à 2018 et les Mazda CX-3 des années 2016 à 2021. Les problèmes liés à la caméra de recul ont été révélés pour la première fois en mai 2015, lorsqu’une plainte a été déposée aux États-Unis. Par la suite, de juin 2015 à juin 2017, d’autres rapports ont fait surface concernant des problèmes d’image sur l’écran de visualisation arrière, ce qui a conduit Mazda à lancer une enquête approfondie sur la question.

Le résultat de cette usure est une détérioration des broches du connecteur, entraînant une augmentation de la résistance électrique et, par conséquent, une distorsion ou un scintillement de l’image sur l’écran de la caméra de recul. Mazda a reconnu le problème et a insisté sur la nécessité d’améliorer la conception de la fixation du faisceau de câbles de la caméra de recul afin d’éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent à l’avenir.

En réponse à ce problème, Mazda a publié un bulletin de service technique (TSB) pour informer son réseau de concessionnaires du problème et fournir des directives pour diagnostiquer et réparer le dysfonctionnement de la caméra de recul. Toutefois, l’affaire a attiré l’attention de Transports Canada, qui a ensuite recommandé à Mazda de procéder à un rappel des véhicules concernés, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Selon Mazda, les problèmes liés à la caméra de recul ont donné lieu à neuf plaintes et à un rapport de dommages matériels. Heureusement, il n’y a pas eu de plaintes pour blessures ou décès liés à ce problème.

Mazda est prête à entamer le processus de rappel le 12 septembre 2023, date à laquelle elle enverra des lettres de rappel à tous les propriétaires des véhicules Mazda3 et Mazda CX-3 concernés. Les concessionnaires Mazda agréés effectueront des inspections et, si nécessaire, remplaceront les caméras de recul. En outre, les concessionnaires installeront des joints de fixation du faisceau de câbles spécialement conçus pour protéger le câblage de tout dommage potentiel et éviter que le problème ne se reproduise à l’avenir.

Mazda assure à ses clients que les pièces de rechange utilisées dans le cadre du rappel ont été équipées de joints de fixation améliorés, ce qui permet de remédier efficacement à la cause première du problème. La société s’engage à résoudre rapidement le problème et à garantir la sécurité et la satisfaction de ses clients.

Les propriétaires des véhicules concernés sont invités à contacter Mazda directement au +1 (800)-263-4680 et à mentionner le numéro de rappel de la caméra de recul 2023-391 pour plus d’informations. Mazda invite tous les clients concernés à planifier les inspections et les réparations nécessaires sans délai afin de maintenir le bon fonctionnement du système de caméra de recul et d’assurer la sécurité sur la route.