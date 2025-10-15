Mazda montrera un nouveau concept et des technologies durables au Japan Mobility Show

Le constructeur automobile a présenté un aperçu d’un fastback à quatre portes appelé Vision Model.

Mazda exposera également une technologie exclusive de capture de CO2 et des biocarburants.

Le thème de la marque pour cette année est « La joie de conduire alimente un avenir durable ».

En prévision de l’ouverture du Japan Mobility Show, anciennement connu sous le nom de Salon de l’auto de Tokyo, les constructeurs automobiles nous donnent un aperçu de ce que les visiteurs pourront voir à partir du 31 octobre.

Tout comme Toyota et Subaru, Mazda a participé à cet exercice, dévoilant quelques détails sur sa présence à l’événement à venir.

Comme la plupart des constructeurs, le petit fabricant dévoilera un nouveau concept appelé Vision Model, dont un aperçu a été donné avec une seule image.

Cette image montre une berline fastback élancée qui ressemble à une Mazda 3 Sport allongée, surtout au niveau des panneaux de custode et des vitres arrières.

Le profil rappelle aussi le concept Vision Coupe dévoilé en 2017, mais des différences importantes signifient que le Vision Model ne sera pas simplement une version remaniée du même concept.

Si ce modèle mène à une version de série (ce qui est un grand « si »), il pourrait bénéficier de la renaissance de l’équipe du moteur rotatif de Mazda, qui s’est reformée en 2024.

Nous ne savons pas encore si cette équipe travaille sur des motorisations exclusivement à combustion ou si elle concentre ses efforts sur des systèmes électrifiés où le moteur agit uniquement comme un générateur, comme dans le MX-30 REV du marché européen.

Les visiteurs du Japan Mobility Show seront également les premiers à voir en personne le nouveau CX-5 2026 aux spécifications européennes.

Fidèle au thème de son exposition de 2025, « La joie de conduire alimente un avenir durable », Mazda présentera également sa technologie exclusive de capture de CO2 et des biocarburants à base d’algues.

Selon le constructeur, ces biocarburants sont neutres en carbone, car les algues absorbent le CO2 pendant le processus de fabrication à un rythme à peu près équivalent à celui de son émission lors de la combustion.

Étant donné que la production de ces biocarburants nécessite de l’énergie qui, selon les estimations, génère environ 10 % du CO2 produit lors de la combustion, Mazda travaille sur un système de capture du carbone qui pourrait compenser ce CO2 supplémentaire.

Nous ne savons pas où en est le constructeur dans ce processus, mais l’entreprise affirme que ses véhicules pourraient atteindre un bilan carbone négatif grâce à l’utilisation d’un système de capture au tuyau d’échappement qui pourrait stocker plus de 10 % du CO2 émis lors de la combustion pour une utilisation future.

Avoir un bilan carbone négatif signifie qu’en théorie, les véhicules Mazda pourraient contribuer à réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère plus ils roulent.

Ce carbone capturé pourrait être utilisé dans le processus de production des carburants à base d’algues, formant un processus de fabrication circulaire.

En plus du Japan Mobility Show, Mazda participera également à plusieurs autres événements automobiles au Japon, tels que le Tokyo Future Tour 2035, où elle présentera un CX-30 spécialement adapté pour les conducteurs privés de l’usage de leurs jambes.

Nous aurons plus de détails sur le concept Vision Model et sur le reste de la présence du constructeur au Japan Mobility Show dans la première semaine du mois prochain, lorsque les portes de l’événement s’ouvriront au public.