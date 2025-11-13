Mazda débute les tests sur route de son prochain véhicule électrique pour l’Amérique du Nord

Des prototypes portant une carrosserie de CX-70 ont été aperçus en Californie.

Ce modèle devrait arriver en 2027 ou 2028.

Il s’agira du premier véhicule électrique à longue autonomie de la marque sur notre marché.

Plusieurs années après ses compétiteurs, Mazda s’apprête à lancer son premier véhicule électrique réellement compétitif en Amérique du Nord.

En effet, le constructeur japonais a préféré offrir des versions hybrides branchables de ses VUS CX-70 et CX-90 plutôt que de développer une technologie entièrement électrique au cours de la dernière décennie.

Il y a bien eu le MX-30, un petit multisegment urbain amusant à conduire à l’autonomie trop limitée pour être réellement compétitif avec les autres VÉ du marché, mais depuis son départ en 2024, les concessionnaires de la marque n’ont aucun produit entièrement électrique à offrir.

Cela devrait changer en 2027 ou 2028, alors que le premier véhicule électrique à longue autonomie de Mazda arrivera en Amérique du Nord.

Ce modèle, sur lequel nous n’avons pas encore beaucoup de détails, est maintenant en phase de tests aux États-Unis, puisqu’un prototype à été aperçu sur les routes d’Irvine, en Californie, à deux pas du centre de recherche et développement de Mazda.

Nous ne pouvons rien en tirer du côté du design, puisque cette mule de développement est en fait un CX-70 dans lequel la nouvelle mécanique électrique à été installée.

Le choix de ce modèle comme base pour les tests sur route a certainement été motivé par le fait que le VÉ à venir sera un modèle de taille intermédiaire, et donc similaire au CX-70.

Nous savons que Mazda a investi 11 milliards de dollars américains afin d’électrifier tous les modèles de sa gamme d’ici 2030, à la fois avec des mécaniques hybrides et entièrement électriques.

Cette somme aura aussi servi à la création d’une nouvelle plateforme dédiée aux modèles électriques, qui sera introduite par le multisegment dont nous parlons ici lorsque la production débutera au Japon en 2027.

Ce modèle devrait bénéficier de nouvelles méthodes d’assemblage flexibles qui, selon les dires du constructeur, réduisent le temps de développement et coupent les coûts de production, particulièrement pour les grands véhicules et les électriques.

En Chine, Mazda s’est associé à Changan, un manufacturier local, afin de lancer les EZ-6 et EZ-60, une berline et un VUS à l’apparence moderne qui sont disponibles en versions électriques et hybrides branchables. Ces véhicules pourraient intégrer d’autres marchés mondiaux dans les prochaines années, mais il y a peu de chances qu’ils débarquent en Amérique du Nord.

Malgré son retard en ce domaine, Mazda s’attend à ce que les VÉ représentent environ 25% de ses ventes globales en 2030.

Beaucoup d’espoir repose donc sur celui qui marquera l’arrivée de cette nouvelle vague de véhicules électrifiés sur le plus grand marché de l’entreprise.

Source : Automotive News