Mazda CX-50 hybride 2025: prix et consommation d’essence

Pour 2025, Mazda bonifie son offre de véhicules électrifiés. En effet, aux côtés des CX-70 et CX-90 disponibles avec la technologie d’hybridation légère et hybride rechargeable, voilà que le CX-50 est maintenant disponible avec la motorisation hybride.

Le Mazda CX-50 hybride 2025 est offert à partir de 42 950 $ $.

Le constructeur annonce une cote de 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée.

Le catalogue comporte trois versions: GS-L, Kuro et GT.

Voici un guide pratique présentant le prix et les cotes de consommation d’essence du Mazda CX-50 hybride 2025.

Quelle est la consommation d’essence du Mazda CX-50 hybride 2025?

Ressources naturelles Canada n’a pas encore divulgué les cotes de consommation officielles du Mazda CX-50 hybride 2025. Toutefois, le constructeur annonce que la version hybride du CX-50 consomme 6,2 L/100 kilomètres en conduite combinée, 6,1 L/100 kilomètres en ville et 6,4 L/100 kilomètres sur route.

Lors d’un premier essai du Mazda CX-50 hybride 2025, EcoloAuto a enregistré une cote de 6,1 L/100 kilomètres suite à un trajet d’environ 140 kilomètres.

Combien coûte le Mazda CX-50 hybride 2025?

Le catalogue du Mazda CX-50 hybride 2025 comporte trois versions: GS-L, Kuro et GT. Le prix de base est de 42 950 $, ce qui représente 3000 $ supplémentaires à débourser par rapport à une version GS-L sans la technologie hybride. Le CX-50 GS-L 2025 comprend notamment l’équipement suivant: des roues de 17 pouces en alliage, le toit ouvrant vitré panoramique avec commande électrique, l’ouverture du hayon à commande électrique, l’écran couleur de 10,25 po avec système d’infodivertissement Mazda Connect, l’écran central tactile pour Apple CarPlay et Android Auto, les sièges avant chauffants et le siège conducteur à 10 réglages électriques.

Quant à la version Kuro positionnée en milieu de gamme, son prix est de 44 850 $. Le Mazda CX-50 hybride Kuro reçoit l’équipement suivant: l’habitacle muni d’éléments rouge grenat, la calandre noire au fini lustré, les pare-chocs inférieur à l’avant et à l’arrière de couleur noire, les longerons de toit de couleur noire et les embouts d’échappement foncés.

Enfin, le Mazda CX-50 hybride GT 2025 affiche un prix de 48 350 $. Il comprend les caractéristiques qui suivent: les roues de 19 pouces en alliage, l’écran 360° avec fonction de vue panoramique, les capteurs d’aide au stationnement avant et arrière, les rétroviseurs extérieurs escamotables, le garnissage des sièges en cuir, les sièges arrière chauffants, les sièges avant ventilés, le siège conducteur à mémoire de positions, la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs, l’écran couleur de conduite active (ADD) avec projection sur le pare-brise, l’alerte de circulation transversale à l’avant, le système d’identification des panneaux de signalisation, l’aide à la vitesse de croisière et à la circulation, l’alerte de changement de voie brusque, le système intelligent d’aide au freinage en ville à l’arrière, l’aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière et le suivi de voie d’urgence avec surveillance des angles morts.