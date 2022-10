Maserati dévoile la GranTurismo… maintenant disponible avec une motorisation électrique!

Le coupé Maserati GranTurismo était le plus vieux modèle de la gamme de la marque au trident, mais depuis ce matin, la division basée à Modène en Italie a rectifié le tir avec la présentation de la nouvelle génération du modèle. Le coupé GT est de retour et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur vient de renforcer son désir d’entrer dans l’ère électrique avec ce coupé GT 2+2.

En effet, avec la Maserati GranTurismo Folgore, le constructeur italien s’immisce dans le créneau électrique avec une voiture axée sur la performance. Pour l’instant, les détails sont limités sur cette première offensive électrique de la marque. Munie de trois moteurs électriques, la GT Folgore livre une puissance tout à fait dans le ton de 760 chevaux, et ce, grâce à un bloc de batteries d’une capacité de 92,5 kWh. Cette batterie, dont la forme s’inspire d’un « T-Bone », est intégrée à l’architecture dans le tunnel de transmission et à l’arrière, ce qui, aux dires des concepteurs, n’a pas trop d’incidence sur le comportement de la voiture. Inutile de rappeler que le poids des batteries est l’ennemi numéro un des ingénieurs. La GranTurismo Folgore est également une voiture à quatre roues motrices, ce qui lui garantit des temps d’accélération impressionnants de 2,7 secondes pour le 0-100 km/h, et ce, malgré le fait que la Folgore est la plus lourde du trio.

L’autre alternative fait plutôt appel au nouveau moteur V6 biturbo récemment implanté à bord de la MC20. Le bloc mieux connu sous l’appellation Nettuno est disponible en deux versions : la livrée Modena avec le V6 porté à 490 chevaux et la Trofeo avec la puissance qui grimpe à 550 chevaux. Derrière le V6, une boîte de vitesses automatique à huit rapports s’occupera d’acheminer toute cette bagatelle aux roues motrices arrière.

Le constructeur profite aussi du lancement de cette GT pour lancer cette plateforme de nouvelle facture, le squelette du coupé GranTurismo qui fait usage de l’aluminium, du magnésium et d’acier haute performance. Par rapport à sa devancière, la nouvelle sportive est plus longue, plus large, plus haute avec un empattement plus long que par le passé.

Le design de la nouvelle GT ne devrait pas trop dépayser les habitués du modèle, avec cette cabine logée derrière un long capot avec des ailes arrondies au possible. Le bouclier diffère légèrement entre les versions (Modena, Trofeo et Folgore), idem pour le postérieur du coupé. La version électrique voit d’ailleurs celui-ci accueillir une trappe pour la recharge, tandis que les pots d’échappement de la version à moteur essence sont laissés de côté pour des raisons évidentes. Enfin, le design des jantes est exclusif à la livrée 100 % électrique.

Il n’y avait pas de photo de l’habitacle avec ce communiqué de Maserati, mais le constructeur a tout de même tenu à indiquer qu’il y aurait un écran digital de 12,2 pouces derrière le volant et un écran, tactile celui-là, de 12,3 pouces sur la planche de bord, tandis qu’un troisième écran de 8,8 pouces s’ajouterait à la console centrale.

Pour l’instant, Maserati a déclaré qu’il allait livrer les premiers exemplaires à essence de son nouveau modèle au deuxième trimestre de 2023, tandis que la livrée Folgore arrivera plus tard. Et il est clair qu’une version à toit souple GranCabrio viendra se joindre à la gamme un peu plus tard, vraisemblablement l’an prochain après les premières livraisons du coupé.