Magasiner en conduisant : le prochain pari des constructeurs auto

Les constructeurs automobiles misent gros sur le magasinage vocal, une nouvelle source de revenus potentiels de plusieurs milliards par année.

73 % des conducteurs seraient prêts à payer pour magasiner par commande vocale dans leur auto, avec différents modes de paiement.

Le magasinage vocal pourrait rapporter 47 milliards $ CA par année aux constructeurs, après la vente du véhicule.

Près de 70 % des acheteurs de véhicules neufs souhaitent des fonctionnalités de magasinage vocal.

Les constructeurs ont trouvé une nouvelle façon de faire de l’argent une fois qu’ils vous ont vendu un véhicule : vous facturer pour parler.

Tout a commencé avec des frais mensuels pour les bancs chauffants. Maintenant, l’industrie pousse l’idée encore plus loin. Les fabricants veulent transformer vos déplacements en sessions de magasinage, simplement grâce à votre voix.

Selon un sondage mené par SoundHound AI, 73 % des gens qui utilisent déjà des assistants vocaux dans leur voiture seraient prêts à payer pour accéder à des fonctions de magasinage vocal. Pour les constructeurs, cela pourrait représenter des revenus annuels de 47 milliards $ CA (35 milliards $ US).

Et les consommateurs semblent ouverts à payer de différentes manières :

46 % paieraient pour accéder à un service de magasinage vocal;

18 % accepteraient des frais par transaction;

29 % préféreraient un modèle par abonnement;

31 % toléreraient des publicités;

29 % partageraient leurs données personnelles.

Bref, plusieurs options s’offrent aux fabricants pour continuer à faire des profits bien après la vente du véhicule.

La majorité des acheteurs veulent magasiner avec leur voix

Le sondage a révélé un autre point important : environ 69 % des personnes à la recherche d’un nouveau véhicule souhaitent y retrouver des fonctions de magasinage vocal. Entre deux modèles, plusieurs choisiraient celui qui offre cette fonctionnalité.

Et comme les conducteurs changent de marque plus facilement qu’avant — près de la moitié envisagent de passer à un autre constructeur — ces fonctions deviennent un outil de fidélisation… et une source de revenus faciles après la vente.

Voici les fonctions de magasinage vocal les plus populaires :

Commander de la nourriture (76 % d’intérêt)

Prendre un rendez-vous pour l’entretien du véhicule (73 %)

Trouver du stationnement (71 %)

Planifier des activités de divertissement (59 %)

Acheter divers articles (58 %)

Les conducteurs pourraient dire des choses comme « Trouve un resto et réserve pour 19 h » ou « Fais l’épicerie et dis-moi où aller la chercher ».

Trop d’abonnements?

Les abonnements mensuels pour des fonctions en voiture ne sont plus rares, et certains craignent que ça devienne excessif. Mais malgré cette saturation, les données montrent que les gens sont prêts à payer pour le magasinage vocal.

En plus, cela fournirait aux constructeurs une mine d’or en données : où vont les gens, ce qu’ils achètent, à quel moment.

Michael Zagorsek, de SoundHound AI, affirme que le commerce vocal profite autant aux conducteurs qu’aux constructeurs : il simplifie la vie des utilisateurs tout en générant des revenus pour les fabricants.

L’industrie automobile évolue rapidement. Les véhicules deviennent de véritables téléphones intelligents sur roues, et le magasinage vocal cadre parfaitement dans cette vision.

Les constructeurs ne veulent plus seulement vendre des voitures, ils veulent vendre des services. Le commerce vocal pourrait jouer un rôle clé dans cette transition. Reste à voir si les conducteurs veulent vraiment un abonnement de plus.

Mais une chose est claire : plusieurs sont déjà prêts à magasiner avec leur voix, pendant qu’ils roulent.