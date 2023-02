Lucid Motors va réduire le prix de l’Air de 7 500 dollars aux États-Unis

Il s’agit du même montant que le crédit pour véhicules propres, auquel l’Air est inéligible.

Une coupure de prix va aider Lucid à mieux compétitionner avec Tesla, qui a aussi récemment coupé ses prix.

Le rabais ne s’applique qu’aux versions Touring et Grand Touring, pas le modèle de base.

Lucid Motors a annoncé qu’il allait réduire le prix de deux versions de la berline électrique de luxe et de performance Air de 7 500 dollars aux États-Unis.

Cette annonce n’est pas très surprenante puisque la plupart des constructeurs automobiles ont réduit les prix de leurs VÉ au cours du mois dernier, à l’instar de Tesla, qui a réduit le prix du Model Y jusqu’à 13 000 $ pour certaines versions.

Tesla peut se permettre de le faire afin de rester compétitif puisqu’il a réalisé la plus grande marge bénéficiaire par véhicule de toute l’industrie, mais c’est plus difficile pour les jeunes entreprises automobiles telles que Lucid et Rivian, qui n’ont pas encore réalisé de bénéfices.

Dans le cas de Lucid, le constructeur indique qu’il a choisi d’offrir une remise de 7 500 dollars, soit le même montant que le crédit d’impôt pour véhicule propre aux États-Unis, car il estime que ses clients méritent ce crédit pour avoir choisi un VÉ, même si toutes les version de l’Air sont trop chères pour bénéficier de l’incitatif gouvernemental réel.

Cette baisse de prix ne concernera toutefois que deux niveaux de finition : La Touring à 107 400 $ et la Grand Touring à 138 000 $.

Cela signifie que la nouvelle version d’entrée de gamme appelée Pure restera au prix de 89 050 $ dans un avenir prévisible. Malgré cela, elle demeure légèrement plus abordable que la Tesla Model S de base, sa concurrente la plus directe.

Les acheteurs qui veulent bénéficier de ce crédit devront se dépêcher puisque l’entreprise précise qu’il ne sera effectif que jusqu’au 31 mars.

Au cours du troisième trimestre de 2022, Lucid a déclaré avoir enregistré plus de 34 000 commandes pour l’Air, soit environ 3 000 de moins qu’à la fin du trimestre précédent. Environ la moitié de ce nombre peut être attribuée aux livraisons, tandis que l’autre moitié provient des annulations.

