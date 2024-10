Lucid Gravity : disponible en ligne dès le 7 novembre

L’utilitaire électrique est capable de parcourir 700 km sur une seule charge.

Deux niveaux seront proposés : Touring et Grand Touring.

La division Lucid Motors a certainement réussi son entrée dans l’arène automobile, notamment parce que sa berline Air fait couler beaucoup d’encre positive à son égard. Mais, de nos jours, un constructeur automobile qui ne propose pas de modèle utilitaire est simplement voué à l’échec.

Voilà pourquoi l’avenir de ce petit constructeur électrique repose grandement sur le succès du multisegment Gravity. À ce sujet, la haute direction de Lucid Motors vient d’annoncer la date où les consommateurs pourront commander leur exemplaire.

C’est le 7 novembre prochain que les intéressés auront la chance de réserver une copie de la livrée Grand Touring, la plus cossue de la gamme, à un prix d’entrée de 94 900 $ US. Plus tard, l’échelon Touring, vendu à un tarif de 79 900 $ (toujours en dollars américains), sera également disponible.

« La combinaison sans précédent de polyvalence, de performance, de design et de capacité globale du Lucid Gravity est de plus en plus attendue. […] Cette combinaison est rendue possible grâce à notre technologie révolutionnaire. Nous sommes impatients de présenter bientôt au monde le VUS le plus avancé du monde », a déclaré Peter Rawlinson, PDG de Lucid.

Rappelons que le Lucid Gravity peut accueillir jusqu’à sept passagers en même temps, tandis qu’il est même possible – lorsque le siège optionnel est commandé – de s’asseoir dans le coffre avant… lorsque le véhicule est stationné bien évidemment.

La version Grand Touring va reprendre une batterie similaire à celle boulonnée sous la berline Lucid Air Grand Touring, ce qui veut dire approximativement 708 km sur une seule charge, tandis que la recharge nécessite 15 minutes pour retrouver 320 km d’autonomie.

Malheureusement pour les consommateurs canadiens, les prix de ces deux premières livrées n’est pas encore connu. Gageons que lorsque le carnet des commandes ouvrira, on en saura plus à ce sujet.