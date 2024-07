Lucid annonce des mises à jour de la gamme Lucid Air ; prix à partir de 96 800 $ au Canada

– La Lucid Air atteint 5,0 milles par kilowattheure et une cote EPA de 146 MPGe.

– Une nouvelle thermopompe de série et un puissant processeur d’infodivertissement améliorent les performances.

Lucid Group, Inc. a dévoilé d’importantes mises à jour de sa gamme de modèles Lucid Air. Ces mises à jour améliorent l’efficacité énergétique, introduisent de nouvelles fonctionnalités et modifient les prix pour les marchés américain et canadien.

Depuis ses débuts, la Lucid Air a été reconnue pour son innovation et ses performances élevées sur le marché des véhicules électriques. La Lucid Air a atteint un niveau record de 5,0 miles par kilowattheure d’énergie, établissant ainsi une nouvelle norme d’efficacité. Cet exploit impressionnant est complété par la note record de 146 MPGe de l’EPA pour le modèle Lucid Air Pure.

Caractéristiques améliorées

Un ajout notable à la gamme Lucid Air est l’intégration d’une pompe à chaleur, une caractéristique introduite pour la première fois avec le modèle Sapphire. La pompe à chaleur est désormais standard sur toute la gamme, ce qui améliore l’autonomie en conditions réelles et l’efficacité globale. Cette technologie est conçue pour mieux gérer les systèmes thermiques du véhicule, garantissant des performances optimales à des températures variables.

Les modèles Lucid Air bénéficieront également d’un nouveau et puissant processeur d’infodivertissement. Cette mise à niveau vise à améliorer l’expérience de l’utilisateur en offrant des temps de réponse plus rapides et un fonctionnement plus fluide. Le nouveau processeur garantit que le système d’infodivertissement est robuste et capable de répondre aux exigences des besoins modernes en matière de connectivité et de divertissement.

Prix et informations sur le marché

Aux États-Unis, le modèle Lucid Air Pure est proposé à partir de 69 900 dollars. Pour le marché canadien, les prix des modèles Lucid Air sont les suivants :

– Lucid Air Pure : 96 800

– Lucid Air Touring : 109 300

– Lucid Air Grand Touring : 152 300

Ces prix incluent des frais de destination de 2 000 $, des frais de documentation de 200 $ et une taxe fédérale sur la climatisation de 100 $. La stratégie de tarification globale permet aux consommateurs canadiens d’être pleinement conscients des coûts impliqués, faisant de la Lucid Air une option transparente et attrayante.