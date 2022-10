Lucid a construit plus de véhicules au dernier trimestre que dans le reste de l’année

Cela signifie que le petit constructeur a triplé sa production dans les trois derniers mois

La compagnie est en voie d’atteindre son objectif de construire 6 000 voitures cette année

Cela pourrait aider la marque à devenir profitable dans les prochaines années

Lucid Motors a récemment publié son rapport trimestriel pour la période de trois mois se terminant en septembre et les résultats montrent une augmentation de la production de véhicules.

En effet, 2 282 unités de la berline de luxe électrique Lucid Air sont sorties de la chaîne de montage en Arizona au cours du troisième trimestre de l’année, soit trois fois plus qu’au deuxième trimestre.

La société essaye d’augmenter son taux de production depuis qu’elle a commencé à fabriquer la Lucid Air et sa stratégie semble finalement porter ses fruits puisqu’elle a construit plus de voitures au cours des trois derniers mois qu’au cours de l’ensemble de la première moitié de l’année.

Si l’on ajoute les 1 405 véhicules fabriqués de janvier à juin au total produit au dernier trimestre, le constructeur automobile a fabriqué 3 687 véhicules jusqu’à présent en 2022. Cela signifie que Lucid est en bonne voie pour atteindre son objectif de construire 6 000 véhicules cette année, tant que le taux de production continue d’augmenter au cours des trois prochains mois.

C’est encourageant pour l’entreprise, mais ce n’est toujours pas autant que ce qu’elle prévoyait initialement de construire. En effet, les pénuries de pièces induites par la crise de l’approvisionnement ont forcé le constructeur automobile à réduire son objectif de production pour l’année de 20 000 unités à 12 000, puis à seulement 6 000.

Si Lucid Motors a réussi une telle augmentation en seulement trois mois, c’est en partie parce qu’elle a internalisé ses opérations logistiques au lieu de sous-traiter cette tâche à une autre société, comme elle le faisait auparavant.

Malgré l’augmentation de la production, beaucoup doutent encore de la stabilité financière de l’entreprise, car cela fait plus d’un an qu’elle injecte des fonds dans la production et elle n’a pas encore commencé à faire des bénéfices.

Cela est dû en partie au retard du constructeur dans ses livraisons, puisque seuls 1 398 véhicules sont parvenus à leurs clients au dernier trimestre, ce qui ne représente qu’environ 61 % du nombre d’unités produites au cours de la même période.