Lordstown Motors travaille sur un nouveau programme après avoir livré six camions

La jeune entreprise est dans une position financière précaire.

Des rapports montrent que seulement six unités du camion Endurance ont rejoint leurs acheteurs depuis Novembre.

La compagnie travaille sur un nouveau projet de VÉ qui pourrait l’aider à devenir rentable.

Le marché des camionnettes électriques est très populaire en ce moment aux États-Unis, mais cela ne semble pas avoir aidé Lordstown Motors, qui n’a livré que six unités de sa camionnette Endurance.

Les constructeurs automobiles en phase de démarrage commencent toujours par perdre de très grosses sommes d’argent chaque mois, et il leur faut souvent des années pour dégager des bénéfices, mais dans le cas de Lordstown Motors, la situation est encore pire.

En effet, l’entreprise a commencé à produire son pick-up électrique Endurance en novembre dernier et pourtant, selon les rapports, seuls trois camions ont quitté l’usine en 2022 et trois autres ont été expédiés dans les deux mois qui ont suivi.

Pire encore, l’usine est actuellement en pause et l’entreprise est confrontée à un rappel qui affecte ces six camions en plus d’un nombre non spécifié d’unités qui n’ont pas encore été livrées.

Ce nombre pourrait en fait être assez important puisque le constructeur automobile a déclaré que 500 camions étaient prêts à être expédiés à la fin de l’année dernière, mais même dans ce cas, seuls 40 pick-up environ étaient effectivement prêts à ce moment.

Malgré cela, Lordstown Motors est optimiste et affirme que le nouveau projet de véhicule électrique sur lequel il travaille l’aidera à atteindre la rentabilité.

Ce n’est toutefois pas une certitude, car même les start-ups les mieux établies, telles que Rivian et Lucid Motors, rencontrent des difficultés qui peuvent menacer leur existence.

N’oublions pas non plus que même Tesla a dû lutter longtemps avant d’être considéré comme viable.

En fait, Lordstown Motors aurait fermé boutique depuis longtemps si Foxconn, le fabricant de l’iPhone, n’avait pas investi massivement dans la petite entreprise et racheté son usine.

L’avenir nous dira si Lordstown est en mesure d’apporter une solution à son rappel et de relancer la production dans les semaines ou les mois à venir.

