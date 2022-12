Lightyear commence la production de la première voiture à énergie solaire

La première unité de production de la Lightyear 0 est sortie de l’usine hier.

Environ 150 précommandes ont été reçues selon la compagnie.

Cette voiture peut apparemment conduire tous les jours pendant sept mois sans être rechargé, dans certaines conditions.

La Lightyear 0 est devenue le premier véhicule de série à être alimenté par l’énergie solaire lorsque la première unité est sortie de la chaîne de montage hier.

Équipée de panneaux solaires sur le toit et le capot, Lightyear affirme que la 0 peut ajouter jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie par jour au soleil, selon l’endroit où elle se trouve.

En effet, l’autonomie solaire totale de la voiture varie selon l’endroit où elle est utilisée, ce qui signifie qu’elle peut rouler pendant environ deux mois aux Pays-Bas sans avoir à être branchée, tandis qu’en se déplaçant au Portugal, la 0 peut tenir environ sept mois uniquement grâce à l’énergie solaire.

Sans surprise, étant donné qu’il s’agit de la première voiture de ce type à être produite, la Lightyear 0 ne sera pas abordable pour tout le monde, avec un prix de départ de 250 000 euros (352 700 dollars canadiens).

Malgré cela, la start-up néerlandaise affirme avoir reçu environ 150 précommandes à ce jour et prévoit de construire un total de 1 000 unités de ce modèle dans une usine finlandaise dirigée par Valmet.

On s’attend également à ce que le taux de production très faible d’une seule voiture par semaine soit porté à cinq voitures par semaine d’ici la deuxième moitié de l’année prochaine.

Afin de générer plus d’activité, Lightyear travaille sur un modèle plus petit et beaucoup plus abordable qui sera appelé « 2 ».

Ce modèle, dont le prix de départ est d’environ 30 000 euros (42 300 dollars canadiens), devrait entrer en production en 2025 et fait déjà l’objet de précommandes de la part de quelques sociétés d’autopartage en Europe.

Ce deuxième modèle pourrait concurrencer la prochaine voiture à hayon solaire Sion dévoilée par le groupe Sono qui a promis que son prix de départ resterait proche de 26 000 dollars américains (34 800 dollars canadiens) malgré l’inflation. Il convient de noter qu’une date de sortie n’a pas encore été fixée pour ce véhicule.