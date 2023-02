Les Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport 2024 renouvelés disent auf Wiedersehen au VR6

Un moteur turbocompressé de 2,0 litres amélioré sera de série sur toutes les versions de l’Atlas.

La liste des caractéristiques de série comprendra désormais un écran tactile de 12 pouces, un volant chauffant, et plus encore.

Volkswagen a dévoilé un rafraîchissement considérable de la famille Atlas. Les intérieurs ont été améliorés, les extérieurs sont plus élégants, et un 2,0 L turbocompressé révisé prend le relais pour toutes les versions. C’est une triste nouvelle dans un sens, surtout parce que le vénérable moteur VR6 est maintenant officiellement mort.

Pour 2024, le Volkswagen Atlas et l’Atlas Cross Sport sont maintenant recouverts de matériaux de première qualité, tandis que des caractéristiques de confort haut de gamme comme la climatisation à trois zones, les sièges avant ventilés et le volant chauffant sont maintenant de série. Du cuir matelassé et un éclairage d’ambiance avec 30 choix de couleurs sont disponibles. La nouvelle console centrale a un look unique et surélevé, accompagné d’un grand espace de rangement en dessous. La technologie est également à l’honneur avec un impressionnant écran central de 12 pouces monté de série, ainsi que le Volkswagen Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces, le système d’aide à la conduite IQ. DRIVE et bien plus encore.

L’extérieur des deux VUS Atlas a également bénéficié de quelques améliorations lors de ce rafraîchissement, notamment au niveau de l’éclairage. Les traitements avant et arrière bénéficient désormais d’un éclairage amélioré sur la plupart des garnitures, pour une visibilité et un style accrus. Chaque VUS reçoit une large calandre chromée iconique à quatre barres entourée de phares à D.E.L. couplés à l’AFS, qui est désormais une caractéristique standard. L’arrière des deux véhicules est doté d’un aileron plus grand, qui prolonge leur ligne de toit et crée un profil latéral plus épuré. En outre, toutes les variantes adoptent la même signature lumineuse à l’arrière, avec une barre lumineuse et le logo VW situés entre les feux arrière à D.E.L.. L’Atlas Cross Sport reçoit des touches uniques dans une calandre finie avec des détails noir brillant et un design en « X » noir brillant couvrant le fascia inférieur ainsi qu’un diffuseur arrière plus agressif.

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, désormais de série sur toute la gamme, a été mis à jour pour offrir de meilleures performances et une meilleure économie de carburant. La puissance est passée à 269 chevaux et le couple à 273 lb-pi (contre 235 et 258 respectivement), alimentant la transmission automatique à 8 rapports et le système de traction intégrale 4MOTION de Volkswagen.

« L’Atlas a suscité l’intérêt des consommateurs canadiens dès son lancement », a déclaré Pierre Boutin, président et chef de la direction du Groupe Volkswagen Canada. « Avec ce rafraîchissement, l’Atlas et l’Atlas Cross Sport offriront encore plus de style, de confort et de commodité que nos clients recherchent. »

Les détails concernant le produit, y compris les spécifications et les prix, seront annoncés avant sa sortie au début du troisième trimestre.