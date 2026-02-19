Les ventes de véhicules zéro émission au Canada ont continué de progresser en décembre

Les Canadiens ont fait l’acquisition de 15 949 véhicules neufs électriques et hybrides rechargeables au cours du mois de décembre 2025.

Cela représente une part de marché des VZE de 12,5 %, le taux le plus élevé pour l’année 2025.

Les ventes et le taux d’adoption demeurent nettement inférieurs aux niveaux de 2024, mais le retour de l’incitatif fédéral pourrait accélérer la reprise.

Après avoir chuté brutalement suite à la suppression du programme fédéral iZEV en janvier 2025, les ventes et le taux d’adoption des véhicules zéro émission (VÉ et VHR) se sont légèrement redressés au cours de la deuxième moitié de l’année, incluant le mois de décembre.

En effet, après avoir atteint un creux d’environ 6,5 % en mars et plafonné autour de 8 % jusqu’en juillet, le taux d’adoption des véhicules électriques et hybrides rechargeables a commencé à remonter vers les niveaux de 2024.

Le mois de décembre a d’ailleurs enregistré le taux d’adoption de VZE le plus élevé de toute l’année, 12,5 % de l’ensemble des véhicules neufs vendus au pays étant électrifiés. Les ventes totales de véhicules particuliers se sont élevées à 127 248 véhicules en décembre, soit une baisse de 6,1 % par rapport au même mois en 2024.

Le taux d’adoption des VZE en décembre 2024 était de 18 %, mais ce chiffre avait été artificiellement gonflé par une ruée vers les VÉ de la part d’acheteurs souhaitant profiter des derniers jours du rabais fédéral de 5 000 $, ainsi que du rabais provincial de 7 000 $ au Québec, lequel a été réduit à 4 000$ le 1er janvier 2025.

Bien qu’il soit possible que la hausse des ventes de VZE notée en décembre dernier soit une répétition à plus petite échelle de cet événement — alimentée par une nouvelle réduction de l’incitatif québécois, qui n’est plus que de 2 000 $ pour un VÉ neuf — la croissance du taux d’adoption au cours des quatre mois précédents suggère que les ventes de véhicules zéro émission se redressent de manière organique.

Il sera intéressant de suivre les chiffres au cours des prochains mois, puisque Ottawa a annoncé le retour de son propre incitatif de 5 000 $, assorti de règles renforcées.

En effet, depuis le 16 février, les véhicules électriques vendus à un prix de transaction inférieur à 50 000 $ (avant taxes) sont désormais admissibles à un incitatif fédéral de 5 000$. Les hybrides rechargeables peuvent recevoir jusqu’à 2 500 $.

Ces montants seront réduits progressivement jusqu’en 2030, année où le gouvernement prévoit retrancher 2 000 $ du prix d’un VÉ admissible et 1 000$ pour un VHR.

Source : Automotive News Canada