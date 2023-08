Les spécifications finales de la Lucid Air Sapphire sont dévoilées : Plus de 1 200 chevaux et un prix de 250 000 USD

Lucid Motors dévoile les caractéristiques finales de sa Air Sapphire, avec des spécifications remarquables, notamment plus de 1 200 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes.

Lucid Motors, l’entreprise innovante de véhicules électriques, a dévoilé la très attendue Lucid Air Sapphire, une luxueuse berline électrique super-sportive prête à être produite, qui représente une concurrence redoutable pour la Tesla Model S Plaid, malgré son prix deux fois plus élevé. La Lucid Air Sapphire est dotée d’une puissance impressionnante de plus de 1 200 chevaux, ce qui lui permet d’atteindre une accélération étonnante de 0 à 100 km/h en seulement 1,89 seconde.

Qualifiée de « première super-sportive de luxe entièrement électrique au monde », la Lucid Air Sapphire est équipée d’une unité à double motorisation nouvellement développée à l’interne, qui intègre la vectorisation du couple à un système de traction intégrale passive. La Lucid Air Sapphire a notamment devancé des concurrents de renom tels que la Tesla Model S Plaid, la Bugatti Chiron et la moto Ducati lors d’une course d’un quart de mille, un exploit reconnu par des experts automobiles de renom.

Lucid a récemment dévoilé les spécifications finales de l’Air Sapphire, confirmant ses capacités remarquables. Le véhicule affiche une puissance impressionnante de 1 234 chevaux et un couple de 1 430 lb-pi, le propulsant de 0 à 100 km/h en seulement 1,89 seconde. Avec une unité d’entraînement améliorée, la Lucid Air Sapphire accélère de 0 à 160 km/h en 3,84 secondes et parcourt le quart de mille en 8,95 secondes, tout en atteignant une vitesse maximale de 328 km/h.

De plus, le véhicule électrique ultra performant fait preuve d’une efficacité impressionnante, avec une autonomie estimée par l’EPA à 683 kilomètres et un rendement de 5,78 kilomètres par kWh. La Lucid Air Sapphire comprend des caractéristiques avancées telles qu’un système de charge de 900 V, des composants de suspension finement réglés, des algorithmes de contrôle du vecteur de couple développés à l’interne et un système de contrôle de la traction.

Le véhicule présente également des éléments de design distinctifs tels que des jantes Aero Sapphire personnalisées, un logiciel sophistiqué de contrôle adaptatif des amortisseurs et un toit en aluminium pour améliorer la maniabilité du véhicule et réduire son poids. À l’intérieur, la voiture est équipée d’un Glass Cockpit flottant de 34 pouces, du système avancé d’aide à la conduite de Lucid, DreamDrive Pro, et d’un système audio immersif premium Surreal Sound Pro à 21 haut-parleurs.

Avec un prix de 249 000 USD, la Lucid Air Sapphire occupe une position haut de gamme dans le segment des véhicules électriques hautes performances. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid, qui affiche une puissance de pointe de 1 020 chevaux et un temps de 0 à 100 km/h de 1,99 seconde, est proposée au prix de 108 490 USD.

Lucid a l’intention de lancer la production de l’Air Sapphire en septembre, les livraisons devant suivre peu après. Les spécifications remarquables du véhicule et son prix compétitif en font un concurrent de taille dans le paysage des véhicules électriques, qui évolue rapidement.