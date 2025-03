Les prix des VE d’occasion chutent de 15 % alors que les modèles à essence et hybrides se maintiennent

Tesla est en tête de la baisse des prix des véhicules électriques d’occasion

Les prix des VE d’occasion ont chuté de 15,1 % (5 709 $) d’une année sur l’autre, tandis que les modèles à moteur à combustion interne et les modèles hybrides n’ont baissé que de 0,5 %.

Tesla est en tête des baisses de prix, avec une baisse moyenne de 13,6 % (5 013 $) pour l’ensemble de ses modèles d’occasion.

Dans l’ensemble, les prix des voitures d’occasion restent stables, avec une moyenne de 31 257 $, soit une baisse de seulement 0,8 % par rapport à l’année dernière.

Le prix moyen d’un véhicule électrique d’occasion âgé de 1 à 5 ans aux États-Unis a chuté de 15,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 32 198 $, reflétant une forte baisse par rapport aux modèles à essence et hybrides, qui n’ont baissé que de 0,5 % sur la même période, selon iSeeCars.



Tesla est à l’origine de la baisse des prix des VE, les Model S, Model Y et Model 3 d’occasion figurant parmi les six véhicules dont les prix ont le plus baissé. La Porsche Taycan a connu la plus forte baisse, perdant 26,5 % de sa valeur.

Malgré ces baisses, les prix globaux des voitures d’occasion restent relativement stables, diminuant de seulement 0,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 31 257 $. Rien n’indique qu’il y aura d’autres baisses en 2025.

Tesla et d’autres marques subissent une forte dépréciation

Parmi tous les constructeurs automobiles, Tesla a enregistré la plus forte baisse de prix, avec des valeurs d’occasion en recul de 13,6 % au cours de l’année écoulée. Les autres marques ayant subi une dépréciation importante sont les suivantes:

Les 10 marques dont les prix ont le plus baissé, février 2025 Rang Marque Prix moyen Prix février 2025 Différence en $ d’une année sur l’autre Différence en % d’une année sur l’autre 1 Tesla $31,733 -$5,013 -13.6% 2 Maserati $43,992 -$5,208 -10.6% 3 Chrysler $24,987 -$2,058 -7.6% 4 Chevrolet $30,409 -$2,126 -6.5% 5 Genesis $34,210 -$1,736 -4.8% 6 Buick $26,219 -$1,300 -4.7% 7 Porsche $79,442 -$3,713 -4.5% 8 Dodge $33,473 -$1,346 -3.9% 9 Mitsubishi $19,016 -$553 -2.8% 10 Audi $35,661 -$818 -2.2% Moyenne générale $31,257 -$239 -0.8%

Prix des VE d’occasion, février 2025 Rang Modèle Prix moyen Prix février 2025 Différence en $ d’une année sur l’autre Différence en % d’une année sur l’autre 1 Porsche Taycan $73,976 -$26,626 -26.5% 2 Tesla Model S $49,366 -$9,509 -16.2% 3 Tesla Model Y $31,247 -$5,927 -15.9% Moyenne VE $32,198 -$5,709 -15.1% 4 Tesla Model 3 $26,354 -$4,112 -13.5% 5 Hyundai Kona Electric $20,329 -$3,145 -13.4% 6 Kia Niro EV $21,758 -$3,044 -12.3% 7 Tesla Model X $55,585 -$5,358 -8.8% 8 Nissan LEAF $16,725 -$1,170 -6.5%

Les ajustements de prix de Tesla, une gamme de produits vieillissante et un marché des VE en perte de vitesse sont probablement des facteurs contribuant à ces baisses.

Les prix des véhicules hybrides et à essence d’occasion se maintiennent

Alors que les prix des VE continuent de baisser, les prix des véhicules hybrides et à essence d’occasion restent stables, ne baissant que de 0,5 % d’une année sur l’autre. Certains modèles hybrides, comme la Toyota Prius et l’Audi Q5, ont même pris de la valeur.

Les modèles hybrides restent attrayants pour les acheteurs, car ils permettent de réaliser des économies de carburant sans nécessiter de modifications majeures du mode de vie.

Perspectives pour les prix des voitures d’occasion en 2025

Selon les analystes du secteur, il est peu probable que les prix des voitures d’occasion baissent de manière significative en 2025. Toutefois, des facteurs tels que la stabilité de l’offre, les droits de douane potentiels et les taux d’intérêt pourraient influer sur les tendances en matière de prix.

Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars, note que « sans changement majeur dans l’offre ou la demande, les prix des voitures d’occasion resteront autour de 30 000 $ dans un avenir prévisible ».

La forte dépréciation des VE représente une opportunité potentielle pour les acheteurs à la recherche de modèles électriques moins coûteux, tandis que les véhicules à essence et hybrides conservent leur valeur.