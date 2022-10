Les nouveaux Ford Escape Hybride et Hybride Rechargeable 2023 sont axés sur l’efficacité

La version hybride offrira une autonomie totale de près de 900 km avec un réservoir plein.

Le modèle enfichable à traction avant offrira jusqu’à 60 km d’autonomie en mode EV complet.

Ford vient de présenter le VUS Escape mis à jour pour l’année modèle 2023. Le petit VUS sera désormais disponible en version ST-Line, et ses deux versions hybrides bénéficient de mises à jour notables.

Pour le millésime 2023, Ford propose un design plus athlétique et un habitacle de conception haut de gamme. Ils ont introduit aussi une nouvelle version ST-Line propulsée par un moteur EcoBoost de 2,0 L de 250 ch. Elle ajoute aussi un nouvel écran de 13,2 pouces et de nouvelles technologies avancées de systèmes d’aide au conducteur. Cette nouvelle version se distingue par une calandre grillagée noire spécifique, une plaque de protection arrière spécifique et un grand becquet arrière à aile unique.

Les versions hybrides à l’honneur

En 2005, Ford a été le premier à lancer une version hybride de son populaire VUS compact. La génération actuelle de l’Escape est arrivée en 2020 et avec elle, non seulement une version hybride, mais, pour la toute première fois, une variante hybride rechargeable pour 2021. Pour 2023, Ford propose à nouveau deux choix d’hybrides pour l’Escape — un modèle entièrement hybride et un modèle hybride rechargeable, tous deux améliorés en termes d’efficacité et de performances.

« Ford est l’un des principaux constructeurs de voitures hybrides aux États-Unis parce que nous comprenons que nos clients ne sont pas tous prêts à passer au tout électrique, rappelle Adrienne Zaski, directrice de la marque. Avec deux groupes motopropulseurs hybrides, les clients peuvent passer moins de temps à la station-service et conserver plus d’argent dans leurs poches. »

Le modèle hybride gérera désormais une autonomie totale estimée par l’EPA d’au moins 885 km par réservoir pour le modèle à traction avant. Malgré une légère baisse de l’autonomie, la version à traction intégrale affiche toujours des chiffres impressionnants en matière de consommation de carburant.

Le modèle hybride rechargeable est propulsé par un moteur quatre cylindres de 2,5 litres à cycle Atkinson, associé à un moteur électrique intégré à la transmission. Ensemble, ils sont censés générer une puissance nette de 210 chevaux. La batterie lithium-ion montée sous le plancher du coffre arrière fournit de l’énergie au moteur électrique, ce qui permet au VUS de parcourir une distance estimée par l’EPA à 60 km en mode électrique uniquement.

L’Escape hybride rechargeable dispose de quatre modes de conduite EV pour maximiser l’efficacité en fonction des situations de conduite :